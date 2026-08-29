Zalihe plina na najnižoj razini u 13 godina: Trgovci očekuju više cijene

Stručnjaci upozoravaju da je Europa na putu da u hladnije mjesece uđe s najnižim razinama zaliha plina u 13 godina. To je izazvalo "zimsku paniku" među trgovcima energijom.

Zalihe plina u EU bile su 63% pune u posljednjem tjednu kolovoza, što je znatno ispod prosjeka od 80% za kraj kolovoza posljednjih godina i među najnižim razinama ikad zabilježenima za ovo doba godine, piše Guardian.

Prema Gregu Molnaru, analitičaru plina i profesoru, uz trenutno sporo ulaganje plina u skladišta, EU će vjerojatno ući u zimsku sezonu grijanja sa zalihama plina otprilike za petinu ispod petogodišnjeg prosjeka i na najnižoj razini od 2013.

"Niske razine skladištenja prirodno povećavaju rizik od povećane zimske volatilnosti cijena“, rekao je. To bi se moglo pogoršati "hladnim razdobljima ili slabim vjetrom“ koji povećavaju potrošnju plina tijekom zime.

Rat protiv Irana utjecao na punjenje zaliha

Zalihe plina u EU teško se popunjavaju prema smanjenom cilju od 80% do početka zime, otkako je američko-izraelski rat protiv Irana izazvao ozbiljne poremećaje u izvozu nafte i plina iz regije Perzijskog zaljeva.

Hladan kraj prošle zime i veća nego uobičajena proizvodnja električne energije iz plina tijekom toplinskih valova u Europi ovog ljeta također su pridonijeli iscrpljenim zalihama plina u bloku. U tipičnoj godini, vlasnici skladišta ih pune tijekom ljeta kada su i potražnja i cijene niže.

Cijene plina na europskom tržištu ovog su ljeta "ostale relativno mirne" u nadi da će se Hormuški tjesnac ponovno otvoriti i da će se zimske zalihe moći obnoviti. Međutim, "nitko ne očekuje da će se to dogoditi u skorije vrijeme", prema riječima Bjarnea Schieldropa, glavnog analitičara za robe u nordijskoj bankarskoj grupi SEB.

"Kao rezultat toga, europsko tržište prirodnog plina zapalo je u zimsku paniku tijekom proteklog tjedna", dodao je Schieldrop.

Trgovci očekuju više cijene

Iako se ne očekuje da će Europa ove zime iskusiti fizičku nestašicu plina, trgovci očekuju više cijene.

Referentna cijena plina popela se posljednjih tjedana na trogodišnji maksimum iznad 68 eura po megavat-satu (MWh), što je više nego dvostruko više od cijene s početka godine. Cijene su naglo porasle zbog rastućeg očekivanja da će se trgovci na tržištu u EU morati natjecati s azijskim kupcima kako bi osigurali terete ukapljenog prirodnog plina kako temperature počinju hladiti.

Bez povratka izvoza plina s Bliskog istoka, referentna cijena u Europi "vjerojatno bi se trebala pomaknuti iznad 100 eura/MWh" kako bi privukla dovoljno pošiljki plina za zadovoljavanje zimske potražnje, prema analitičarima Goldman Sachsa.

Zabrinutost zbog opskrbe plinom posebno je izražena u zapadnoj Europi, gdje su razine skladištenja znatno niže od onih u zemljama poput Italije i Poljske, koje su uspjele napuniti svoje zalihe plina do više od 80%.

U Njemačkoj, koja ima najveći europski kapacitet skladištenja plina, postrojenja su otprilike napola popunjena, prema podacima Gas Infrastructure Europe. Razina skladištenja u Belgiji i Nizozemskoj, koje su izravno povezane s britanskim tržištem plina putem plinovoda, iznosi 51% odnosno 45%.

Očekuje se da će se ovisnost Ujedinjenog Kraljevstva o globalnom uvozu plina produbiti kako se ubrzava pad proizvodnje plina iz britanskog sektora Sjevernog mora, a norveška proizvodnja počinje padati od 2030. godine.