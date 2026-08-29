Emotivni oproštaj od omiškog heroja: 'Njegovu hrabrost i dobrotu nikad nećemo zaboraviti'

Dugogodišnji vatrogasac i bivši zapovjednik DVD-a Omiš Drago Lelas preminuo je u petak u splitskoj bolnici.

Iz KBC-a Split u petak su izvijestili da je unatoč svim mjerama intenzivnog liječenja i naporima liječnika preminuo pacijent rođen 1947. godine, koji je u požaru zadobio teške ozljede.

Bolnica je njegovoj obitelji izrazila sućut. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje su na Odjelu intenzivne njege te su životno ugroženi.

Od Lelasa se oprostio Moto klub "Omiški gusar". U objavi na svojem Facebook profilu izrazili su sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suborcima.

"Njegova posljednja bitka bila je ona s vatrom pred koju je hrabro stao po tko zna koji put, a ovog puta braneći svoj dom. Njegova hrabrost i dobrota nikad neće biti zaboravljene. Neka mu je vječna slava i hvala! Počivao u miru Božjem", poručili su.

Kako piše Dalmatinski portal, Lelas je još od 1981. godine obučavao vatrogasce iz Kučića. Crveni križ je 2008. godine prepoznao njegovu humanost i nesebičnost te mu je uručio priznanje za 100 darivanja krvi. Dobio je i nagradu Grada Omiša za životno djelo.

I njegova supruga je završila u splitskoj bolnici zbog ozljeda zadobivenih u požaru. Dio najteže ozlijeđenih prevezen je iz Splita na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.