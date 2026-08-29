Gastronomsko putovanje Neretvom: Isprobajte ove vrhunske recepte za svaki dan u tjednu
Donosimo izbor tradicionalnih jela Doline Neretve koja mogu obogatiti vaš tjedni jelovnik i inspirirati vas za pripremu autentičnih domaćih obroka
Dolina Neretve poznata je po jedinstvenoj gastronomskoj tradiciji koja je nastala u skladu s njezinim prirodnim bogatstvima i načinom života lokalnog stanovništva.
Ako tražite ideju za sljedeći obrok ili želite isprobati nešto drugačije, ovih sedam tradicionalnih neretvanskih recepata pružit će vam inspiraciju i približiti autentične okuse ovoga kraja – od specijaliteta od jegulje i žaba do drugih jela koja se generacijama pripremaju u dolini Neretve.
Ponedjeljak: Brudet od jegulje i žaba
Amblematsko jelo doline, koje je od sirotinjske hrane preraslo u traženu deliciju, savršen je početak tjedna. Svako selo čuva svoju inačicu recepta, no osnova je ista: svježa jegulja i žabe. Ovaj pikantni, rustikalni gulaš, koji je s pravom zaštićen kao dio hrvatske kulturne baštine, tradicionalno se poslužuje uz kremastu palentu koja upija sav bogati umak, piše Okusi.hr.
Sastojci:
- 1 kg jegulje, očišćene i narezane na komade
- 500 g žabljih krakova
- 2 glavice luka
- 3 žlice maslinovog ulja
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 lovorov list
- 1 ljuta papričica (po želji)
- 1 dl vinskog oca (kvasine)
- Sol, papar
Postupak:
- U široj, plićoj posudi na maslinovom ulju pirjajte fino sjeckani luk dok ne omekša.
- Dodajte koncentrat rajčice, lovorov list i ljutu papričicu te kratko promiješajte.
- Na podlogu pažljivo složite komade jegulje. Podlijte s malo vode i kuhajte 15 minuta.
- Dodajte vinski ocat i nastavite kuhati na laganoj vatri.
- Pred sam kraj, kad je jegulja gotovo kuhana, dodajte žablje krakove.
- Posudu samo povremeno protresite – brudet se nikada ne miješa kako se nježni sastojci ne bi raspali. Kuhajte još 10-ak minuta i poslužite vruće uz palentu.
Utorak: Liska na lovački
Utorak je rezerviran za okuse neretvanske divljine. Na jelovniku se tradicionalno nalazi liska na lovački način, specijalitet koji se polako priprema kako bi razvio bogat i prepoznatljiv okus.
Sastojci:
-
1 liska, očišćena i narezana na komade
-
2 glavice luka
- 2-3 žlice masti ili ulja
- 1 lovorov list
- Grančica ružmarina
- 1 ljuta paprika
- 2 dl crnog vina
- Sol, papar
Postupak:
- Na masnoći pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.
- Dodajte komade liske i pržite ih sa svih strana dok ne dobiju boju.
- Ubacite lovor, ružmarin i ljutu papriku. Posolite i popaprite po ukusu.
- Podlijte crnim vinom i s malo vode ili temeljca, tek toliko da prekrije meso.
- Smanjite vatru, poklopite i pirjajte dok meso potpuno ne omekša (minimalno 1,5-2 sata), povremeno podlijevajući tekućinom po potrebi. Poslužite uz njoke ili palentu.
Srijeda: Jegulja na ražnju
Srijeda donosi jednostavnu, a opet spektakularnu poslasticu: jegulju na ražnju. Ovdje nema puno filozofije, samo sol, vatra i vrhunski sastojak čiji se okus slavi u svojoj punini.
Sastojci:
- 1 veća jegulja (oko 1.5 kg)
- Krupna morska sol
- Maslinovo ulje
- 1 limun
- Blitva i krumpir za prilog
Postupak:
- Jegulju dobro očistite i narežite na komade debljine 5-6 cm.
- Komade obilno posolite i ostavite da odstoje barem sat vremena.
- Nanižite komade jegulje na ražanj, pazeći da su dobro učvršćeni.
- Pecite na pripremljenom žaru oko 40 minuta, polako okrećući. Masnoća koja se cijedi tijekom pečenja čini meso nevjerojatno sočnim.
- Pečenu jegulju skinite s ražnja, prelijte obilno maslinovim uljem i svježe iscijeđenim limunovim sokom. Poslužite odmah uz klasičnu dalmatinsku blitvu i krumpir.
Četvrtak: Pohane žabe
Žabe su u Neretvi više od sastojka; one su dio identiteta. Četvrtak je dan za hrskavu deliciju koju vole sve generacije – pohane žabe.
Sastojci:
- 500 g očišćenih žabljih krakova
- 100 g oštrog brašna
- 2 jaja
- Sol, papar
- Ulje za prženje
- Tartar umak i kriške limuna za posluživanje
Postupak:
- Žablje krakove operite, osušite te posolite i popaprite.
- U jednoj posudi pripremite oštro brašno, a u drugoj lagano razmutite jaja.
- Svaki žablji krak prvo uvaljajte u brašno, a zatim potpuno umočite u razmućena jaja.
- U dubljoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri.
- Pržite žabe do zlatnožute boje, nekoliko minuta sa svake strane.
- Izvadite ih na papirnati ubrus da upije višak masnoće i poslužite vruće, uz tartar umak ili samo s kriškom limuna.
Petak: Rižoto od žaba
Petak donosi profinjeniju varijantu u obliku rižota od žaba. U ovom jelu žabe daju svoj nježni okus kremastoj riži, stvarajući jelo bogatog okusa koje tješi i krijepi.
Sastojci:
- 300 g žabljih krakova
- 300 g riže (arborio)
- 1 glavica luka
- 2 češnja češnjaka
- 1 lovorov list
- 1 ljuta paprika (po želji)
- 2 žlice pirea od rajčice
- 1 l toplog temeljca (povrtnog ili pilećeg)
- Maslinovo ulje, sol, papar, svježi peršin
Postupak:
- Na maslinovom ulju kratko popržite sjeckani češnjak, lovor i ljutu papriku.
- Dodajte pire od rajčice i malo vode pa u tom umaku kuhajte žabe 10-ak minuta. Izvadite ih i odvojite meso od kostiju.
- Na novom ulju pirjajte sjeckani luk. Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije.
- Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte vrući temeljac, miješajući dok riža ne upije tekućinu.
- Kada je riža napola gotova, vratite meso žaba u posudu. Nastavite kuhati i podlijevati dok riža ne bude kuhana ‘al dente’.
- Na kraju umiješajte sjeckani peršin, posolite, popaprite i poslužite odmah.
Subota: Lešada od suhih jegulja
Subota nas vraća starim tehnikama kroz lešadu od suhih jegulja. Jelo koje svjedoči o snalažljivosti i potrebi za očuvanjem hrane, danas je rijetka poslastica dubokog, koncentriranog okusa.
Sastojci:
- 500 g suhih jegulja
- 1 kg krumpira
- 3-4 češnja češnjaka
- 1 feferon
- Obilno maslinovog ulja
- Svježi peršin
- Sol
Postupak:
- Suhe jegulje namočite u vodi i ostavite preko noći da omekšaju.
- Sutradan ih kuhajte u čistoj vodi dok ne omekšaju. Izvadite ih, a vodu sačuvajte.
- U vodi u kojoj su se kuhale jegulje skuhajte krumpir narezan na veće komade, zajedno sa sjeckanim češnjakom i feferonom.
- Kad je krumpir kuhan, vratite komade jegulje u lonac da se sve zajedno ugrije.
- Jelo obilno zalijte maslinovim uljem, pospite svježe sjeckanim peršinom i poslužite toplo.
Nedjelja: Pašticada od divljači
Nedjelja je, kao i svugdje, rezervirana za svečani ručak, a u Neretvi to je često pašticada od divljači. Meso, najčešće srnetina, koje se satima kuha s povrćem, suhim voćem i vinom, rezultat je strpljenja i ljubavi.
Sastojci:
- 1 kg mesa divljači (srnetina od buta)
Za marinadu:
- 2 dl vinskog oca (kvasine)
- 2 mrkve
- 1 luk
- lovorov list
- papar u zrnu
Za kuhanje:
- 2 glavice luka
- 2 mrkve
- komad celera
- 5-6 suhih šljiva
- 1 jabuka
- 3 dl crnog vina
- sol, papar, klinčići
Postupak:
- Meso stavite u posudu s povrćem za marinadu, prelijte octom i vodom da bude pokriveno. Ostavite da se marinira preko noći.
- Sutradan meso izvadite, osušite i na vrućem ulju zapecite sa svih strana. Izvadite ga i stavite sa strane.
- Na istom ulju pirjajte sitno sjeckani luk, mrkvu i celer. Kad povrće omekša, vratite meso.
- Dodajte začine, suhe šljive i naribanu jabuku. Podlijte crnim vinom i temeljcem ili vodom.
- Smanjite vatru i polako kuhajte poklopljeno nekoliko sati, dok meso potpuno ne omekša, a umak se ne zgusne.
- Mekano meso izvadite i narežite na ploške. Umak propasirajte, vratite meso u umak i poslužite uz domaće njoke.
Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!
Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.
POGLEDAJTE GALERIJU