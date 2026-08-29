Gastronomsko putovanje Neretvom: Isprobajte ove vrhunske recepte za svaki dan u tjednu

Dolina Neretve poznata je po jedinstvenoj gastronomskoj tradiciji koja je nastala u skladu s njezinim prirodnim bogatstvima i načinom života lokalnog stanovništva.

Ako tražite ideju za sljedeći obrok ili želite isprobati nešto drugačije, ovih sedam tradicionalnih neretvanskih recepata pružit će vam inspiraciju i približiti autentične okuse ovoga kraja – od specijaliteta od jegulje i žaba do drugih jela koja se generacijama pripremaju u dolini Neretve.

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Ponedjeljak: Brudet od jegulje i žaba

Amblematsko jelo doline, koje je od sirotinjske hrane preraslo u traženu deliciju, savršen je početak tjedna. Svako selo čuva svoju inačicu recepta, no osnova je ista: svježa jegulja i žabe. Ovaj pikantni, rustikalni gulaš, koji je s pravom zaštićen kao dio hrvatske kulturne baštine, tradicionalno se poslužuje uz kremastu palentu koja upija sav bogati umak, piše Okusi.hr.

Sastojci:

1 kg jegulje, očišćene i narezane na komade

500 g žabljih krakova

2 glavice luka

3 žlice maslinovog ulja

1 žlica koncentrata rajčice

1 lovorov list

1 ljuta papričica (po želji)

1 dl vinskog oca (kvasine)

Sol, papar

Postupak:

U široj, plićoj posudi na maslinovom ulju pirjajte fino sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte koncentrat rajčice, lovorov list i ljutu papričicu te kratko promiješajte. Na podlogu pažljivo složite komade jegulje. Podlijte s malo vode i kuhajte 15 minuta. Dodajte vinski ocat i nastavite kuhati na laganoj vatri. Pred sam kraj, kad je jegulja gotovo kuhana, dodajte žablje krakove. Posudu samo povremeno protresite – brudet se nikada ne miješa kako se nježni sastojci ne bi raspali. Kuhajte još 10-ak minuta i poslužite vruće uz palentu.

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Utorak: Liska na lovački

Utorak je rezerviran za okuse neretvanske divljine. Na jelovniku se tradicionalno nalazi liska na lovački način, specijalitet koji se polako priprema kako bi razvio bogat i prepoznatljiv okus.

Sastojci:

1 liska, očišćena i narezana na komade

2 glavice luka

2-3 žlice masti ili ulja

1 lovorov list

Grančica ružmarina

1 ljuta paprika

2 dl crnog vina

Sol, papar

Postupak:

Na masnoći pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast. Dodajte komade liske i pržite ih sa svih strana dok ne dobiju boju. Ubacite lovor, ružmarin i ljutu papriku. Posolite i popaprite po ukusu. Podlijte crnim vinom i s malo vode ili temeljca, tek toliko da prekrije meso. Smanjite vatru, poklopite i pirjajte dok meso potpuno ne omekša (minimalno 1,5-2 sata), povremeno podlijevajući tekućinom po potrebi. Poslužite uz njoke ili palentu.

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Srijeda: Jegulja na ražnju

Srijeda donosi jednostavnu, a opet spektakularnu poslasticu: jegulju na ražnju. Ovdje nema puno filozofije, samo sol, vatra i vrhunski sastojak čiji se okus slavi u svojoj punini.

Sastojci:

1 veća jegulja (oko 1.5 kg)

Krupna morska sol

Maslinovo ulje

1 limun

Blitva i krumpir za prilog

Postupak:

Jegulju dobro očistite i narežite na komade debljine 5-6 cm. Komade obilno posolite i ostavite da odstoje barem sat vremena. Nanižite komade jegulje na ražanj, pazeći da su dobro učvršćeni. Pecite na pripremljenom žaru oko 40 minuta, polako okrećući. Masnoća koja se cijedi tijekom pečenja čini meso nevjerojatno sočnim. Pečenu jegulju skinite s ražnja, prelijte obilno maslinovim uljem i svježe iscijeđenim limunovim sokom. Poslužite odmah uz klasičnu dalmatinsku blitvu i krumpir.

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Četvrtak: Pohane žabe

Žabe su u Neretvi više od sastojka; one su dio identiteta. Četvrtak je dan za hrskavu deliciju koju vole sve generacije – pohane žabe.

Sastojci:

500 g očišćenih žabljih krakova

100 g oštrog brašna

2 jaja

Sol, papar

Ulje za prženje

Tartar umak i kriške limuna za posluživanje

Postupak:

Žablje krakove operite, osušite te posolite i popaprite. U jednoj posudi pripremite oštro brašno, a u drugoj lagano razmutite jaja. Svaki žablji krak prvo uvaljajte u brašno, a zatim potpuno umočite u razmućena jaja. U dubljoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Pržite žabe do zlatnožute boje, nekoliko minuta sa svake strane. Izvadite ih na papirnati ubrus da upije višak masnoće i poslužite vruće, uz tartar umak ili samo s kriškom limuna.

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Petak: Rižoto od žaba

Petak donosi profinjeniju varijantu u obliku rižota od žaba. U ovom jelu žabe daju svoj nježni okus kremastoj riži, stvarajući jelo bogatog okusa koje tješi i krijepi.

Sastojci:

300 g žabljih krakova

300 g riže (arborio)

1 glavica luka

2 češnja češnjaka

1 lovorov list

1 ljuta paprika (po želji)

2 žlice pirea od rajčice

1 l toplog temeljca (povrtnog ili pilećeg)

Maslinovo ulje, sol, papar, svježi peršin

Postupak:

Na maslinovom ulju kratko popržite sjeckani češnjak, lovor i ljutu papriku. Dodajte pire od rajčice i malo vode pa u tom umaku kuhajte žabe 10-ak minuta. Izvadite ih i odvojite meso od kostiju. Na novom ulju pirjajte sjeckani luk. Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije. Postupno, kutlaču po kutlaču, dodajte vrući temeljac, miješajući dok riža ne upije tekućinu. Kada je riža napola gotova, vratite meso žaba u posudu. Nastavite kuhati i podlijevati dok riža ne bude kuhana ‘al dente’. Na kraju umiješajte sjeckani peršin, posolite, popaprite i poslužite odmah.

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Subota: Lešada od suhih jegulja

Subota nas vraća starim tehnikama kroz lešadu od suhih jegulja. Jelo koje svjedoči o snalažljivosti i potrebi za očuvanjem hrane, danas je rijetka poslastica dubokog, koncentriranog okusa.

Sastojci:

500 g suhih jegulja

1 kg krumpira

3-4 češnja češnjaka

1 feferon

Obilno maslinovog ulja

Svježi peršin

Sol

Postupak:

Suhe jegulje namočite u vodi i ostavite preko noći da omekšaju. Sutradan ih kuhajte u čistoj vodi dok ne omekšaju. Izvadite ih, a vodu sačuvajte. U vodi u kojoj su se kuhale jegulje skuhajte krumpir narezan na veće komade, zajedno sa sjeckanim češnjakom i feferonom. Kad je krumpir kuhan, vratite komade jegulje u lonac da se sve zajedno ugrije. Jelo obilno zalijte maslinovim uljem, pospite svježe sjeckanim peršinom i poslužite toplo.

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Nedjelja: Pašticada od divljači

Nedjelja je, kao i svugdje, rezervirana za svečani ručak, a u Neretvi to je često pašticada od divljači. Meso, najčešće srnetina, koje se satima kuha s povrćem, suhim voćem i vinom, rezultat je strpljenja i ljubavi.

Sastojci:

1 kg mesa divljači (srnetina od buta)

Za marinadu:

2 dl vinskog oca (kvasine)

2 mrkve

1 luk

lovorov list

papar u zrnu

Za kuhanje:

2 glavice luka

2 mrkve

komad celera

5-6 suhih šljiva

1 jabuka

3 dl crnog vina

sol, papar, klinčići

Postupak:

Meso stavite u posudu s povrćem za marinadu, prelijte octom i vodom da bude pokriveno. Ostavite da se marinira preko noći. Sutradan meso izvadite, osušite i na vrućem ulju zapecite sa svih strana. Izvadite ga i stavite sa strane. Na istom ulju pirjajte sitno sjeckani luk, mrkvu i celer. Kad povrće omekša, vratite meso. Dodajte začine, suhe šljive i naribanu jabuku. Podlijte crnim vinom i temeljcem ili vodom. Smanjite vatru i polako kuhajte poklopljeno nekoliko sati, dok meso potpuno ne omekša, a umak se ne zgusne. Mekano meso izvadite i narežite na ploške. Umak propasirajte, vratite meso u umak i poslužite uz domaće njoke.

Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!

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