Incident u centru Zagreba: Legao na tračnice i zaustavio tramvaj

Na društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka koja, navodi se, prikazuje događaj koji se zbio na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u 6.40 sati ujutro.

Na snimci se vidi mladić kako leži na tramvajskim tračnicama i sprječava prolaz tramvaja.

Mladić viče: "Upomoć, upomoć", a zatim se obraća osobama koje se nalaze u tramvaju.

"Hoćete biti odgovorni za ubojstvo? Ajde, zgazi me, boli me briga", govori između ostalog dok i leži na tračnicama.

Nije jasno zbog čega je mladić legao na trčnice niti potvrditi neovisno okolnosti navedenog incidenta.

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji, odgovor ćemo objaviti čim pristigne.