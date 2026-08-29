FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UZNEMIRUJUĆE /

Incident u centru Zagreba: Legao na tračnice i zaustavio tramvaj

Incident u centru Zagreba: Legao na tračnice i zaustavio tramvaj
×
Foto: Screenshot/TikTok

Nije jasno zbog čega je mladić legao na trčnice niti potvrditi neovisno okolnosti navedenog incidenta

29.8.2026.
11:03
danas.hr
Screenshot/TikTok
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka koja, navodi se, prikazuje događaj koji se zbio na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u 6.40 sati ujutro.

Na snimci se vidi mladić kako leži na tramvajskim tračnicama i sprječava prolaz tramvaja.

@samodanijel13 Sta sve danas ljudi nece napravit !#zagreb #info #samojako #xyzabc #foryou ♬ izvorni zvuk - Samo Danijel 💯

Mladić viče: "Upomoć, upomoć", a zatim se obraća osobama koje se nalaze u tramvaju.

"Hoćete biti odgovorni za ubojstvo? Ajde, zgazi me, boli me briga", govori između ostalog dok i leži na tračnicama. 

Nije jasno zbog čega je mladić legao na trčnice niti potvrditi neovisno okolnosti navedenog incidenta. 

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji, odgovor ćemo objaviti čim pristigne. 

ZagrebTramvajMladić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike