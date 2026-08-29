Incident u centru Zagreba: Legao na tračnice i zaustavio tramvaj
Nije jasno zbog čega je mladić legao na trčnice niti potvrditi neovisno okolnosti navedenog incidenta
Na društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka koja, navodi se, prikazuje događaj koji se zbio na zagrebačkom Glavnom kolodvoru u 6.40 sati ujutro.
Na snimci se vidi mladić kako leži na tramvajskim tračnicama i sprječava prolaz tramvaja.
Mladić viče: "Upomoć, upomoć", a zatim se obraća osobama koje se nalaze u tramvaju.
"Hoćete biti odgovorni za ubojstvo? Ajde, zgazi me, boli me briga", govori između ostalog dok i leži na tračnicama.
Nije jasno zbog čega je mladić legao na trčnice niti potvrditi neovisno okolnosti navedenog incidenta.
Poslali smo upit zagrebačkoj policiji, odgovor ćemo objaviti čim pristigne.