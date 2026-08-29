Liverpool dogovorio transfer ljeta: Stiže zvijezda PSG-a

Liverpool je postigao dogovor vrijedan do 123 milijuna funti za napadača Paris Saint-Germaina, Bradleyja Barcolu, pišu u subotu engleski mediji.

PSG je prvotno procijenio francuskog napadača na 145 milijuna funti, no "Redsi" su dogovorili paket vrijedan početnih 106 milijuna funti, uz dodatnih 17 milijuna kroz potencijalne bonuse, javlja u subotu BBC.

Očekuje se da će ovaj 23-godišnjak tijekom vikenda obaviti liječnički pregled prije potpisivanja dugoročnog ugovora na Anfieldu.

Barcola je postao glavni cilj Liverpoola dok klub nastoji osnažiti napad nakon odlazaka Luisa Díaza i Mohameda Salaha u protekla dva ljetna prijelazna roka.

U PSG je stigao iz Lyona 2023. godine za iznos od navodno 38,5 milijuna funti te je osvojio tri naslova prvaka Ligue 1, tri francuska superkupa, dvije Lige prvaka, dva Francuska kupa, kao i UEFA Superkup te FIFA Interkontinentalni kup.

Barcola, koji je postigao tri pogotka za Francusku na Svjetskom prvenstvu, koje je u lipnju i srpnju održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi, može igrati i na desnoj strani ili u sredini te bi mogao pružiti alternativu za Alexandera Isaka dok se Hugo Ekitike oporavlja od teške ozljede Ahilove tetive.