Šestorica pijanih Hrvata napala strane državljane, oteli im torbu pa bježali policiji

U četvrtak navečer u središtu Rijeke šestorica hrvatskih državljana fizički su napala trojicu stranih državljana, javlja Policijska uprava primorsko-goranska.

Prema informacijama policije, riječ je o muškarcima u dobi od 21 do 39 godina. Incident se dogodio oko 23 sata u Ulici Fiorella la Guardia na području Brajde.

Iz policije navode da su muškarci bili pod utjecajem alkohola te da su drskim i nepristojnim ponašanjem narušavali javni red i mir.

Jedan stranac lakše ozlijeđen

Napali su trojicu stranih državljana u dobi od 24, 26 i 27 godina. Pritom je 24-godišnjak lakše ozlijeđen, a napadači su im uzeli i torbu s osobnim predmetima.

Nakon dolaska policije dio napadača je pobjegao, dok su oni koji su zatečeni odmah uhićeni. Policija je odbjegle muškarce ubrzo pronašla u središtu Rijeke, a kod njih su pronađeni i otuđeni predmeti.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su muškarci s namjerom nanošenja štete nasrnuli na strane državljane i fizički ih napali.

Dobili paprene kazne

Policija je za jednog od osumnjičenih, 29-godišnjaka, utvrdila i dva prometna prekršaja. Kako navode iz policije, nije se zaustavio na svjetlosne i zvučne signale, nego je nastavio voziti neprilagođenom brzinom.

Prošao je i kroz četiri crvena svjetla na semaforu. Za te je prometne prekršaje policija sudu predložila novčanu kaznu do 2.650 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Sva šestorica jučer su u žurnom prekršajnom postupku dovedena na Općinski sud u Rijeci. Sud ih je pravomoćno proglasio krivima za naročito drsko i nepristojno ponašanje te je svakome odredio novčanu kaznu od 1.500 eura.