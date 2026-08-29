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TRAGEDIJA U PIROVCU /

Pijan pretjecao kolonu preko pune crte: Poginuo vlasnik kultnog zadarskog kafića

Pijan pretjecao kolonu preko pune crte: Poginuo vlasnik kultnog zadarskog kafića
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Muškarac (34) koji je skrivio nesreću vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu Šibenik

29.8.2026.
11:37
danas.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
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U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 1.35 sati ujutro na državnoj cesti D8 u Pirovcu poginula je jedna osoba, javlja Policijska uprava šibensko-kninska.

Prema informacijama policije, 34-godišnji vozač upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola te je pretjecao više vozila preko pune uzdužne crte.

Tijekom pretjecanja ugrozio je vozilo koje mu je dolazilo iz suprotnog smjera pa je, pokušavajući izbjeći izravan sudar, naglo skrenuo udesno. Zatim je prednjim dijelom auta udario u stražnji dio vozila zagrebačkih registracija kojim je upravljao 53-godišnjak.

Od siline udara vozilo 53-godišnjaka izletjelo je s ceste i udarilo u metalni stup javne rasvjete.

Poginuo vlasnik kultnog kafića

Automobil kojim je upravljao 34-godišnjak nakon prvog sudara nastavio se zanositi te je prešao na suprotnu prometnu traku, gdje je prednjim dijelom udario u bočnu stranu auta šibenskih registracija kojim je upravljao 18-godišnjak.

Nažalost, 53-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće. Kako doznaje Zadarski list, poginuo je Zlatko Plazonić, vlasnik kultnog zadarskog D8 Rock Cafea i dugogodišnji dopredsjednik Moto kluba Beštije.

Muškarac (34) koji je skrivio nesreću vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu Šibenik. Nakon što bude otpušten iz bolnice, policija će nad njim nastaviti kriminalističko istraživanje.

PirovacVožnja Pod Utjecajam AlkoholaPretjecanjePrometna Nesreća
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