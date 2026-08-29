Nesreća u Dicmu: Vozilo sletjelo s ceste i prevrnulo se, vozač prevezen u bolnicu

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Jedna osoba je prevezena u bolnicu - na mjestu nesreće bila je pri svijesti, ali točna klasifikacija ozljeda zasad nije poznata
U Dicmu se rano u subotu dogodila teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena i prevezena u bolnicu.
Policija je dojavu o nesreći na državnoj cesti D1 zaprimila oko 5.45 sati, a prema prvim informacijama, vozilo je iz zasad nepoznatih razloga sletjelo s ceste i prevrnulo se, piše Dalmacija Danas.
Jedna osoba je prevezena u bolnicu - na mjestu nesreće bila je pri svijesti, ali točna klasifikacija ozljeda zasad nije poznata.
Policijski očevid je u tijeku.