Kontroverzan poduzetnik želi ući u hrvatski nogomet: Prati ga skandal iz domovine

Kontroverzni američki poduzetnik i vlasnik talijanskog prvoligaša Venezije, Tim Leiweke, razmatra opciju kupnje nekog od hrvatskih prvoligaša.

Riječ je o poduzetniku s bogatim iskustvom rada u sportu. Vlasnik je Venezije i suvlasnik Boltona, a američkoj je publici najpoznatiji kao osoba koja je dovela Davida Beckhama u MLS, ali i stvorila sportsko carstvo Toronta, pišu Sportske novosti. No, Leiweke je poznat i zbog jednog drugog, puno mračnijeg slučaja. Naime, 69-godišnjem Amerikancu se trebalo suditi zbog namještanja natječaja vrijednog 375 milijuna dolara za gradnju Moody Centera za Sveučilište u Teksasu. No, tada je Leiwekea prije početka suđenja pomilovao američki predsjednik Donald Trump, a ovaj se zahvalan vratio u Europu, gdje gradi nogometno-zabavno carstvo.

Jasna vizija

Što zapravo Leiweke želi u hrvatskom nogometu? Američki je poduzetnik stručnjak za spajanje sporta i zabave. Hrvatska mu je stoga primamljiva iz više razloga, a jedan od glavnih je mogućnost izgradnje novog stadiona na kojemu bi održavao koncerte i druge zabavne priredbe.

Sportske novosti navode kako je poduzetniku prva opcija bila Lokomotiva, no od te se ideje odustalo zbog toga što zagrebački klub nije dioničko društvo. Uslijedila je Istra, no ta je opcija propala zbog birokratskih zavrzlama budući da bi novi stadion trebao biti na Marsovu Polju te bi birokracija trajala najmanje dvije godine.

Treća je opcija i zasad aktualna Rijeka, čiji je "as u rukavu" svakako Kantrida. Iako je ta opcija zasad najbliža, prakse iz prošlosti (Bill Foley) uče nas na oprez. Sve u svemu, ovaj je posao daleko od realizacije, ali očito je da su Amerikanci sve više zagriženi za hrvatsko i europsko nogometno tržište.