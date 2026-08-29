Hajduk želi dovesti čak četiri pojačanja, no postoji jedan problem
Zasad se imena pojačanja ne znaju, no gotovo je sigurno da će barem jedan od njih biti na poziciji veznjaka
Hajdukov predsjednik Ivan Bilić je u razgovoru za RTL Donni Diani Prćić otkrio kako nisu računali na financijsku injekciju koju je donijela Konferencijska liga, no da su se također pripremali za mogućnost iste.
Zato i ne čudi da Hajduk ima spremna imena po koja će krenuti sada kada su bogatiji za gotovo četiri milijuna eura, no postoji i jedan problem. Iako u HNL-u prijelazni rok traje do 7. rujna, rok za registraciju igrača za Konferencijsku ligu je u srijedu, 2. rujna, u 23:59.
To znači da će Bilić i sportski direktor Robert Graf morati požuriti s pojačanjima ako ih žele imati za prvu europsku avanturu nakon 16 godina jer UEFA, nakon što rok završi, dozvoljava izmjene samo u iznimnim slučajevima, odnosno u slučaju teških ozljeda.
A ako se pitate tko su ti igrači koje na Poljudu prate, to se zasad ne zna. Ranije je Hajduk želio Dženisa Burnića, koji je još uvijek bez kluba, a za pretpostaviti je kako će Bili krenuti barem po jednog veznjaka, osobito nakon odlaska Rokasa Pukštasa i mogućeg transfera Nike Sigura. Tu su i krilne pozicije, a jedino što je sigurno jest koliko igrača Bili žele dovesti – četvoricu. Otkrio je to prije dvoboja s Rakowom sam sportski direktor Robert Graf u poljskom podcastu Meczyki.