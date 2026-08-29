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Hajduk želi dovesti čak četiri pojačanja, no postoji jedan problem

Hajduk želi dovesti čak četiri pojačanja, no postoji jedan problem
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Foto: Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia

Zasad se imena pojačanja ne znaju, no gotovo je sigurno da će barem jedan od njih biti na poziciji veznjaka

29.8.2026.
10:25
R.S.
Arena Akcji/Sipa USA/Profimedia
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Hajdukov predsjednik Ivan Bilić je u razgovoru za RTL Donni Diani Prćić otkrio kako nisu računali na financijsku injekciju koju je donijela Konferencijska liga, no da su se također pripremali za mogućnost iste.

Zato i ne čudi da Hajduk ima spremna imena po koja će krenuti sada kada su bogatiji za gotovo četiri milijuna eura, no postoji i jedan problem. Iako u HNL-u prijelazni rok traje do 7. rujna, rok za registraciju igrača za Konferencijsku ligu je u srijedu, 2. rujna, u 23:59.

To znači da će Bilić i sportski direktor Robert Graf morati požuriti s pojačanjima ako ih žele imati za prvu europsku avanturu nakon 16 godina jer UEFA, nakon što rok završi, dozvoljava izmjene samo u iznimnim slučajevima, odnosno u slučaju teških ozljeda.

A ako se pitate tko su ti igrači koje na Poljudu prate, to se zasad ne zna. Ranije je Hajduk želio Dženisa Burnića, koji je još uvijek bez kluba, a za pretpostaviti je kako će Bili krenuti barem po jednog veznjaka, osobito nakon odlaska Rokasa Pukštasa i mogućeg transfera Nike Sigura. Tu su i krilne pozicije, a jedino što je sigurno jest koliko igrača Bili žele dovesti – četvoricu. Otkrio je to prije dvoboja s Rakowom sam sportski direktor Robert Graf u poljskom podcastu Meczyki.

HajdukIvan Bilić
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