Hajdukova fešta bez heroja večeri: Evo zašto Pukštas nije došao na proslavu plasmana u Europu

Hajduk je u četvrtak po prvi put nakon 16 godina izborio neko europsko natjecanje. Kroz dvije utakmice Bili su s ukupnih 5-4 bili bolji od poljskog Rakowa, a pobjedonosni pogodak zabio je Amerikanac Rokas Pukštas.

No, apsolutni heroj najvećeg uspjeha Hajduka u posljednjih 15 godina nije se pojavio na proslavi ulaska u Konferencijsku ligu. On je, naime, umjesto za Split, nakon pobjede u Poljskoj uhvatio avion za Englesku, gdje bi trebao potpisati ugovor s Middlesbroughom.

"Bog je dobar. Molimo se prije svake utakmice. Bog nam je dao pobjedu. Ne mogu biti ponosniji kako je momčad reagirala i svladala sve poteškoće. Teško je, tu sam proveo šest godina. Željeli su da dođem prošli tjedan, nisam mogao napustiti moju braću, umro bih za momčad danas. Zadnja utakmica, ovakav završetak, nemam što za reći", rekao je Pukštas nakon utakmice protiv Rakowa, čije riječi prenosi Dalmatinski portal, te time potvrdio odlazak.

Scene sa velikog slavlja na Poljudu pogledajte OVDJE.