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KAOS NA RASKRIŽJU /

Sudar u Dubravi: Auto završio na boku, policija na terenu, imamo detalje

Sudar u Dubravi: Auto završio na boku, policija na terenu, imamo detalje
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Foto: Čitatelj net.hr-a

U tijeku je očevid, nakon čijeg će završetka biti poznate sve okolnosti nesreće

28.8.2026.
17:33
Jaga Komazec
Čitatelj net.hr-a
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Prometna nesreća dogodila se u petak oko 16.30 sati na raskrižju Avenije Gojka Šuška i Maksimirske ceste, u blizini okretišta Dubrava.

U nesreći su sudjelovala dva automobila, potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke. Policija zasad nema informacija o ozlijeđenima, a prema prvim podacima ne bi ih ni trebalo biti.

Sudar u Dubravi: Auto završio na boku, policija na terenu, imamo detalje
Foto: Čitatelj net.hr-a
Sudar u Dubravi: Auto završio na boku, policija na terenu, imamo detalje
Foto: Čitatelj net.hr-a

U tijeku je očevid, nakon čijeg će završetka biti poznate sve okolnosti nesreće.

Prometna NesrećaDubravaOsobna VozilaPu Zagrebačka
komentara
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