Sudar u Dubravi: Auto završio na boku, policija na terenu, imamo detalje

Prometna nesreća dogodila se u petak oko 16.30 sati na raskrižju Avenije Gojka Šuška i Maksimirske ceste, u blizini okretišta Dubrava.

U nesreći su sudjelovala dva automobila, potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke. Policija zasad nema informacija o ozlijeđenima, a prema prvim podacima ne bi ih ni trebalo biti.

Foto: Čitatelj net.hr-a

Foto: Čitatelj net.hr-a

U tijeku je očevid, nakon čijeg će završetka biti poznate sve okolnosti nesreće.