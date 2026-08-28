Sudar u Dubravi: Auto završio na boku, policija na terenu, imamo detalje

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U tijeku je očevid, nakon čijeg će završetka biti poznate sve okolnosti nesreće
Prometna nesreća dogodila se u petak oko 16.30 sati na raskrižju Avenije Gojka Šuška i Maksimirske ceste, u blizini okretišta Dubrava.
U nesreći su sudjelovala dva automobila, potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke. Policija zasad nema informacija o ozlijeđenima, a prema prvim podacima ne bi ih ni trebalo biti.
U tijeku je očevid, nakon čijeg će završetka biti poznate sve okolnosti nesreće.