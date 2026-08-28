Garcia otkrio što ga je posebno dirnulo: 'Nema boljeg načina da netko napusti klub'

'ovo je ekipa' /

Veliki europski uspjeh Hajduka donio je puno emocija u momčad, a nakon povratka u Split pred kamere je stao i trener Gonzalo Garcia. Nije skrivao zadovoljstvo načinom na koji su njegovi igrači reagirali u zahtjevnoj utakmici i posebno je istaknuo karakter momčadi.

"Naravno da sam sretan. Ponosan sam na način na koji se ekipa vraćala svaki put kad je nešto u utakmici krenulo protiv nas. To je mentalitet koji nam treba, to je srce i duh koji imamo. Nećemo uvijek pobijediti, ali s ovakvim pristupom stvari će biti dobre", rekao je Garcia.

Trener Bijelih posebno se osvrnuo i na Rokasa Pukštasa, čiji je oproštaj od kluba nakon šest godina dobio gotovo filmski završetak. Pukštas je pogotkom pomogao Hajduku da izbori Europu, a Garcia priznaje da je taj trenutak bio snažno emotivan za cijelu momčad.

"Bilo je emotivno zbog Rokasa, ovdje je bio šest godina i odrastao je s ovim igračima. Nema boljeg načina da netko napusti klub nego da zabije gol koji odvede ekipu u Europu. Bio je vrlo emotivan i bilo je sjajno tome svjedočiti."

Garcia smatra kako upravo takvi trenuci najbolje pokazuju koliko je njegova momčad povezana.

"Ovo je prava ekipa, stojimo jedni uz druge i podržavamo se. Pokušavamo biti bolji svakim danom i što otporniji. Mislim da ste nakon utakmice mogli vidjeti koliko je ova ekipa bliska, tako treba biti", zaključio je trener Hajduka.