Rujan ovim horoskopskim znakovima donosi veliko bogatstvo: Novac će im stizati sa svih strana

Dok se ljeto polako oprašta od nas, a većina se s nostalgijom prisjeća dugih sunčanih dana, astrološka pozornica u rujnu 2026. priprema sasvim drugačiji scenarij.

Nebo tiho, ali odlučno otvara VIP prolaz za četiri znaka Zodijaka kojima se smiješi mjesec ispunjen obiljem, srećom i prilikama koje se pojavljuju baš onda kada su najpotrebnije.

Ovo nije mjesec glasnih obećanja, već suptilne, ali moćne sreće koja nagrađuje hrabre. Financijski pregovori konačno se privode kraju, vrata karijere se sama otvaraju, a pravi ljudi ulaze u vaš život točno u trenutku kad vam je strpljenje gotovo isteklo. Za četiri horoskopska znaka rujan donosi energiju koja može preokrenuti igru.

Zašto je rujan 2026. magnet za obilje

Kozmički scenarij ovog mjeseca neuobičajeno je velikodušan, a nekoliko ključnih planetarnih kretanja stvara savršenu oluju za prosperitet.

Jupiter, planet ekspanzije i sreće, nastavlja svoje putovanje kroz znak Lava, pojačavajući samopouzdanje i otvarajući vrata novim prilikama. Njegov utjecaj nagrađuje vidljivost i hrabrost da preuzmete glavnu ulogu u vlastitom životu.

Prema pisanju portala Your Tango, dodatni poticaj stiže 11. rujna s Mladim Mjesecom u Djevici. Ovaj lunarni događaj djeluje kao kozmičko resetiranje, nudeći čistu ploču za sve ono što zahtijeva strukturu: budžetiranje, radne navike, dnevne rutine i odnos prema financijama.

Iako ova energija nije glamurozna, upravo ona tiho udvostručuje obilje u mjesecima koji dolaze jer zaustavlja curenje vremena i novca.

Ples planeta postaje još zanimljiviji kada Venera 10. rujna uđe u strastvenog Škorpiona, a Merkur isti dan zakorači u diplomatsku Vagu.

Venera favorizira duboke veze i dugoročnu vrijednost, dok Merkur olakšava pregovore, potpisivanje ugovora i vođenje teških razgovora s gracioznošću. Svemir je spreman reći "da", a na odabranim je znakovima da iskoriste tu priliku.

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Lav: Novčani tok susreće energiju samopouzdanja

Lavovi, pripremite se. Jupiter u vašem znaku tijekom cijele godine drži vašu auru upaljenom na najjače, a rujan donosi konkretne rezultate te energije.

Sunce i Merkur veći dio mjeseca aktiviraju vašu zonu novca, čineći ovo idealnim vremenom za stabilizaciju i rast prihoda. Razmišljajte o povišicama, novim klijentima ili konačnom postavljanju cijena koje odražavaju vašu stvarnu vrijednost. Praktična energija Djevice pomoći će vam da organizirate financije i riješite zaostale probleme.

Komunikacija postaje ključna nakon 10. rujna, kada Merkur u Vagi otvara vrata važnim razgovorima s bližnjima i zajednicom.

Pun Mjesec u Ovnu 25. rujna donosi vrhunac u obliku avanture; recite "da" putovanju, edukaciji ili hrabroj prilici koja vas izvlači iz zone komfora. To bi mogla biti potvrda na koju ste već gotovo zaboravili.

Djevica: Rođendanska sezona koja konačno ispunjava obećanja

Djevice, rujan je vaša kozmička Nova godina i svemir se napokon usklađuje s vašom posvećenošću redu i planiranju. Sunce u vašem znaku do 22. rujna i Mladi Mjesec 11. rujna pružaju vam osobni reset.

Osjećat ćete se ugodnije u vlastitoj koži nego bilo kada tijekom godine, s jasnom vizijom onoga što želite i što više nećete tolerirati u poslu, zdravlju i odnosima.

Vaš vladar Merkur izoštrava vaš um do 10. rujna, a zatim prelazi u Vagu kako bi vam pomogao donijeti pametnije financijske odluke.

U kombinaciji s Marsom u Raku koji potiče vaš društveni život i Venerom u Škorpionu koja naglašava komunikaciju, dobivate mjesec u kojem pravi razgovor u pravo vrijeme zaista može promijeniti sve. Iskoristite prvih deset dana za analizu i pripremu, a zatim od 10. do 29. rujna pošaljite važne e-mailove i pokrenite ključne razgovore.

Škorpion: Prvo magnetizam, zatim procvat karijere

Škorpioni, od 10. rujna Venera ulazi u vaš znak i čini vas osobom koju svi odjednom žele u svojoj blizini. Vaša privlačnost je na vrhuncu, što je izvrsno za ljubav, izgradnju osobnog brenda ili osiguravanje podrške saveznika koji vas istinski razumiju. Sreća dolazi kada prestanete podcjenjivati koliko ste već sada uvjerljivi.

Početkom mjeseca, energija djevice obasjava vaš sektor nada, želja i umrežavanja, stoga sanjajte veliko i zakažite sastanke. Kasnije, kada Mars prijeđe u Lava i pridruži se Jupiteru u blizini vaše zone karijere, vidljivost na poslu može naglo porasti.

Ovo je trenutak da istupite i preuzmete projekte koji će ojačati vašu reputaciju, a ne da se skrivate iza kulisa. Vrijeme je da vaša vanjska slika, od LinkedIn profila do večernjih izlazaka, odražava osobu kakvom postajete.

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Rak: Svakodnevica postaje sretna okolnost

Rakovi, vaše obilje ovog rujna skriva se u sitnicama vaše svakodnevice. S tranzitom Sunca i Merkura kroz Djevčinu treću kuću, uz Mladi Mjesec 11. rujna, male promjene u vašem rasporedu, komunikaciji ili dnevnim navikama mogu donijeti izvanredne koristi. Neočekivani most prema novoj prilici mogao bi doći preko brata, sestre ili bliskog prijatelja.

Od 10. rujna, Venera u Škorpionu aktivira vašu zonu radosti, romantike i kreativnosti. Ovo je energija "mekog života, ali sa strategijom".

Mars, koji započinje mjesec u vašem znaku, a zatim 28. rujna ulazi u Lava, daje vam hrabrost da se zauzmete za sebe i poticaj da svojim talentima pridružite stvarnu cijenu. Nakon 29. rujna, zakažite razgovore o plaći, prilagodite svoje cijene i očistite budžet od impulzivnog trošenja.