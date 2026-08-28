Vin Diesel se emotivnom izvedbom oprostio od Dolly Parton i rasplakao obožavatelje

Zvijezda akcijskih filmova Vin Diesel (59), poznat po ulogama u globalno uspješnim franšizama poput "Brzi i žestoki", pokazao je svoju dosad rijetko viđenu, ranjivu stranu. U dirljivoj objavi na svom Instagram profilu oprostio se od glazbene legende Dolly Parton koja je preminula 25. kolovoza 2026. godine u 80. godini, nakon kratke borbe s rakom.. Diesel je divi odao počast pjevajući njezin kultni hit "I Will Always Love You", a snimka je pokrenula lavinu emotivnih reakcija.

Njegova izvedba poznate balade počinje a cappella, sirovo i s primjetnom tugom, a uz objavu je stavio samo emotikon sklopljenih ruku, a na kraju videa stoji poruka "volim te...".

Obožavatelji, navikli na njegovu pojavu nepobjedivog junaka, ostali su zatečeni i duboko dirnuti. Prostor za komentare brzo se ispunio porukama šoka i divljenja. "Znači, ovako saznam da Vin Diesel zna pjevati?", napisao je jedan korisnik, dok je drugi iskreno priznao: "Danas na popisu nisam imao plakanje uz Vina Diesela kako pjeva, ali eto nas". Mnogi su hvalili upravo iskrenost njegove izvedbe. "Jedna od najboljih obrada ove pjesme koju sam ikad čuo. Ne zato što je glazbeno savršena, već zato što je otpjevana s emocijom s kojom bi se uvijek trebala pjevati", istaknuo je jedan pratitelj.