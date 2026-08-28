Osim što su supruge Vatrenih dijele i jednu nevidljivu borbu: Boluju od iste kronične bolesti

Josipa Perišić (38) i Kaja Vrsaljko (31) javnosti su poznate kao supruge hrvatskih nogometaša Ivana Perišića i Šime Vrsaljka, no njih dvije povezuje još nešto. Obje boluju od Hashimota, autoimune bolesti štitnjače o kojoj su u nekoliko navrata javno govorile. Hashimoto je autoimuna bolest kod koje imunološki sustav napada štitnjaču. S vremenom može doći do smanjenog rada štitnjače, a simptomi mogu uključivati umor, nedostatak energije, osjetljivost na hladnoću, promjene tjelesne težine, suhu kožu i probleme s koncentracijom.

'Dugi niz godina moj je život bio obilježen stalnim promjenama'

Josipa je o svojem zdravstvenom stanju otvoreno progovorila nakon što je primijetila da se s njezinim tijelom nešto mijenja. Uz obiteljski život i česta preseljenja zbog suprugove nogometne karijere, suočila se i sa simptomima koje isprva nije bilo lako povezati s bolešću štitnjače.

Na instagram profilu Fem37 opisala je kako je s vremenom počela primjećivati promjene u vlastitom zdravlju. Upravo ju je to vlastito iskustvo kasnije potaknulo da se više posveti zdravlju žena. S liječnicom i prijateljicom Kristinom Burazin pokrenula je Fem37, projekt usmjeren na žensko zdravlje i hormonalne promjene.

Kaja Vrsaljko otvoreno o dvije dijagnoze

Sličnu dijagnozu ima i Kaja Vrsaljko, supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca Šime Vrsaljka. Ona je o svojem zdravlju javno govorila još 2022. godine, kada je otkrila da joj je dijagnosticiran Hashimoto. No to nije jedina kronična bolest s kojom se Kaja susrela.

Tada je i otkrila da boluje od Crohnove bolesti, kronične upalne bolesti crijeva.Kaja je tada bez puno uljepšavanja govorila o tome kako joj je život s kroničnim bolestima promijenio svakodnevicu i odnos prema vlastitom zdravlju.