Neviđeni kaos na vaganju! Itauma gurnuo Hrgovića s pozornice, naš boksač se vratio i opalio mu šamar

Atmosfera uoči borbe za upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji dosegnula je točku usijanja. Ono što je trebalo biti posljednje formalno sučeljavanje između Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni pretvorilo se u fizički sukob koji je potvrdio da će subotnji meč biti više od običnog boksa. Tenzije koje su se nakupljale tjednima eksplodirale su na pozornici, a sve je kulminiralo šamarom koji je odjeknuo dvoranom i poslao jasnu poruku.

Službeno vaganje samo je potvrdilo ono što su analitičari najavljivali: oba borca dolaze u ring u vrhunskoj formi, ali s različitim strategijama. Hrvatski boksač Filip "El Animal" Hrgović stao je na vagu sa 107,14 kilograma, pokazavši impresivnu, "izrezanu" figuru koja svjedoči o spartanskom režimu treninga i spremnosti za dvanaest teških rundi. S druge strane, dvadesetjednogodišnji britanski fenomen Moses Itauma bio je osjetno teži, sa 109,63 kilograma, što sugerira da će se osloniti na sirovu snagu i pokušati nametnuti svoj ritam od prvog gonga.

Nakon što su brojke objavljene, uslijedilo je tradicionalno sučeljavanje licem u lice. Zrak se mogao rezati nožem dok su se borci strijeljali pogledima. Tišinu je prvi prekinuo Hrgović, samouvjereno poručivši mlađem protivniku: "Razbit ću te." Itauma, koji je tijekom cijelog tjedna trpio Hrgovićeve opaske da je "klinac" i da je "deluzionalan", nije ostao dužan, uzvrativši vulgarnom prijetnjom. Verbalni okršaj bio je samo uvertira u ono što je slijedilo.

Pravi skandal dogodio se u trenutku kada se Hrgović, nakon napetog sučeljavanja, okrenuo kako bi pozirao okupljenim fotoreporterima. Koristeći trenutak nepažnje, Itauma ga je s leđa snažno gurnuo, zbog čega je hrvatski teškaš izgubio ravnotežu i pao s pozornice. Na sreću, Hrgović se vješto dočekao na noge, izbjegavši ozljedu koja je mogla ugroziti cijeli meč.

Publika je ostala u šoku, no Hrgovićeva reakcija bila je instinktivna i odlučna. Bez oklijevanja se vratio na pozornicu, probio kroz gužvu i osiguranje koje je pokušalo smiriti situaciju te prišao Itaumi. Uslijedio je zvučni, otvoreni dlanom udarac po licu - pravi "odgojni šamar" kojim je Hrgović poslao poruku da se takvo ponašanje neće tolerirati. Kaos koji je nastao prekinut je tek intervencijom timova i osiguranja, koji su jedva uspjeli razdvojiti uzavrele borce.

Ovaj incident bio je samo fizička manifestacija dubokog ideološkog sukoba koji definira ovaj meč. Tijekom cijelog tjedna, Hrgović (34) je naglašavao razlike u njihovim putevima. Sebe vidi kao predstavnika "stare škole", borca koji je prošao trnovit put iz male zemlje bez boksačke tradicije, kaleći se kroz teške borbe i pobjede. "Ja znam samo za težak put. Ne znam za lagan način," izjavio je Hrgović, opisujući svoj brutalni trening kamp s Abelom Sanchezom, gdje je moto bio: "Naporno radi i je**no začepi."

S druge strane, Itaumu vidi kao produkt modernog, zaštićenog sustava. "Njemu je sve servirano na pladnju", rekao je Hrgović, aludirajući na moćnu promotorsku kuću Queensberry koja stoji iza mladog Britanca. S prijezirom je komentirao "moderno sranje" poput nutricionista, joge i "ljubljenja drveća", tvrdeći da Itauma živi u nerealnom svijetu. "Nije on u stvarnosti. Svi ga tapšu po leđima i govore mu da je idući Muhammad Ali ili Mike Tyson," izjavio je Hrgović. Doista, otkako je kao tinejdžer na sparinzima dominirao protiv iskusnih profesionalaca. Stručnjaci poput Barryja Jonesa hvale njegovu inteligenciju i kretanje, govoreći da ima "mozak srednjaša, brzinu poluteškaša i snagu teškaša". No, kao što je istaknuo trener Andy Lee, pitanja na koja Itauma tek treba odgovoriti nisu tehnička, već se tiču njegove sposobnosti da izdrži kad borba uđe u "duboke vode".

Itauma, s druge strane, ne želi biti u centru pažnje i iritira ga kada ljudi misle da je "javno vlasništvo". Iako je svjestan očekivanja, tvrdi da sreću ne pronalazi u ispunjavanju tuđih želja. On je tihi, čuvani talent gurnut na najveću pozornicu, dok je Hrgović prekaljeni veteran koji je sve morao stvoriti sam.

Subotnji meč u Londonu stoga je puno više od borbe za pojas. To je sudar filozofija, generacija i dva potpuno različita pogleda na boks. Sve riječi, uvrede i udarci izvan ringa sada postaju nevažni. Jedina istina bit će ona ispisana unutar dvanaest konopaca.