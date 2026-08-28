Neutralni se naoružavaju: Cilj im je izgraditi vojni bataljun dronova do 2028.
'Nova rješenja treba zajednički razviti, testirati i brzo učiniti upotrebljivima za vojnu upotrebu'
Švicarska je u četvrtak objavila da namjerava izgraditi vojni bataljun dronova, usred trenda ponovnog naoružavanja diljem Europe.
"Od 2028. vojska će rasporediti vlastiti bataljun dronova za izviđanje, operacije i obranu“, priopćilo je švicarsko ministarstvo obrane, piše Euro News.
Bataljun će imati potporu specijaliziranog programa novačenja i obuke, a ministarstvo je predstavilo planove za civilno-vojni centar za dronove i robotiku, koji bi se sastojao od tehnološkog središta i vojnog zapovjedništva.
"Nova rješenja treba zajednički razviti, testirati i brzo učiniti upotrebljivima za vojnu upotrebu", navodi se.
Ministarstvo obrane izjavilo je da su dronovi, obrana od dronova i robotika sada "strateški prioritet" za Švicarsku.
Prvi sustav obrane već predstavljen
Dronovi se sve više koriste u sukobima, ali i za nadzor, prikupljanje obavještajnih podataka te za ciljanje neprijateljskih položaja i izvođenje napada, često uz pomoć umjetne inteligencije.
Švicarsko ministarstvo obrane istaknulo je porast broja letova dronova iznad vojne i kritične infrastrukture, a prvi sustav za obranu od dronova u zemlji je već predstavljen.
Švicarska je poznata po svom stavu "dobro naoružane neutralnosti", a ima obveznu vojnu službu za muškarce. Švicarska neutralnost vuče korijene iz 1516., a međunarodno je priznata od 1815. godine.