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'DOBIO JE JAMSTVA' /

Hajduk nakon velikog trijumfa ostaje bez bitnog igrača? Veznjak zatražio odlazak

Hajduk nakon velikog trijumfa ostaje bez bitnog igrača? Veznjak zatražio odlazak
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Foto: Gleb Soboliev/imago sportfotodienst/Profimedia

Ukupno je Sigur upisao 121 nastup za klub i postigao pet pogodaka, a tijekom vremena provedenog u Hajduku postao je reprezentativac

29.8.2026.
9:52
Sportski.net
Gleb Soboliev/imago sportfotodienst/Profimedia
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Prema informacijama koje dolaze iz Kanade, neće Rokas Pukštas biti jedini koji će ovog ljeta napustiti Poljud nakon što se klub kvalificirao u Europu po prvi put nakon 16 godina.

S njim bi Split trebao napustiti i Niko Sigur. Iako se znalo da postoje upiti i ponude za kanadskog reprezentativca, nove informacije koje donosi TSN govore kako je Sigur ustrajan u namjeri da ovog ljeta napusti 'Bile'.

TSN koji se poziva na izvore bliske igraču tvrdi da je Sigur odigrao svoju posljednju utakmicu za Hajduk nakon što je osjetio da mu je klub dao jamstva da će ovog ljeta biti transferiran. Kao glavna lokacija, i ona koju Sigur preferira, spominje se francuski Toulouse, no postoji i ponuda belgijskog Genka.

Ukupno je Sigur upisao 121 nastup za klub i postigao pet pogodaka, a tijekom vremena provedenog u Hajduku stigao je do mlade reprezentacije Hrvatske. Kako poziv među "Vatrene" nikada nije stigao, Sigur se odlučio nastupati za Kanadu, za koju je dosad odigrao 22 utakmice.

Dakle, prema svemu sudeći, Sigur bi ovog ljeta trebao napustiti Poljud, a zasad nije poznato tko će umjesto njega doći u Split. Znamo da će ulaznih transfera zasigurno biti, budući da je tu informaciju otkrio sam predsjednik kluba Ivan Bilić u razgovoru s našom Donnom Dianom Prćić.

HajdukNiko Sigur
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