U ruskom napadu na Buču poginulo 27 ljudi, uslijedile lančane eksplozije

U ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti poginulo je najmanje 27 ljudi, a još ih je 42 ozlijeđeno, objavio je čelnik regionalne vojne uprave Timur Tkačenko.

Među ozlijeđenima je i četvero djece. Spasioci su evakuirali 381 osobu, a oštećeno je oko 50 kuća, piše Euronews.

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Massive column of smoke rises near Kiev following morning strikes



Local media report that a warehouse storing tires in the Bucha district caught fire after being hit during this morning’s strikes. pic.twitter.com/d8gKyVr8Ja — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 29, 2026

Napad se dogodio u petak oko 20.10 sati u selu Mila. Ruski dron je pogodio ili pao na područje jednog poduzeća. Nakon udara izbio je veliki požar, a potom je počela snažna detonacija materijala uskladištenog na lokaciji. Vatra se proširila i na okolne stambene objekte.

💥 Mindestens 27 Menschen sind bei dem russischen Angriff im Bezirk Bucha in der Region Kiew getötet worden und 42 weitere wurden verletzt, darunter vier Kinder, wie Tymur Tkachenko berichtete.



Rettungskräfte haben 381 Menschen evakuiert, und etwa 50 Häuser wurden beschädigt. https://t.co/plrHbTgwUB pic.twitter.com/6hVMnBCTby — RUSSNiUS 🇷🇺 (@vladi2726) August 29, 2026

Ukrajinski premijer: 'Ovo je kriminalni nemar'

Ukrajinsko Državno tužiteljstvo pokrenulo je istragu o mogućem nemaru povezanom sa skladištenjem eksplozivnih predmeta i materijala.

"Posebno će se provjeriti zakonitost smještaja i skladištenja eksplozivnih predmeta i materijala na prostoru poduzeća, postojanje potrebnih dozvola i suglasnosti, kao i postupanje službenih osoba koje su donijele sporne odluke", stoji u priopćenju.

Ukrajinski premijer Serhij Korecki cijeli je slučaj nazvao "kriminalnim nemarom" i zatražio oštre kazne za odgovorne, piše Kyiv Post.

Prime Minister Serhii Koretskyi says the tragedy in Vyshneve "did not become a lesson" after a Russian strike in Bucha district caused a fire and subsequent detonations at warehouse facilities. He called repeating the same mistakes in the fifth year of the full-scale invasion… pic.twitter.com/oD8w5WkLr2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2026

"Ponavljanje istih pogrešaka u petoj godini invazije predstavlja kriminalni nemar. Svi krivi, bez iznimke, moraju biti strogo kažnjeni kako se ovakve situacije više ne bi ponovile", poručio je Korecki.

Korecki je podsjetio na raniji napad na skladište u Višnjevu kod Kijeva i rekao da vlasti očito nisu izvukle pouke iz te tragedije.

Napadi na Kijev i okolicu

Gotovo kontinuirana upozorenja na zračne napade na velikim dijelovima Ukrajine produžila su se na subotu, treći dan zaredom.

Ukrajinska vojska izjavila je da je protuzračna obrana oborila ili potisnula 233 ruska drona diljem sjeverne, južne, istočne i središnje Ukrajine tijekom noći 29. kolovoza, a ruski dronovi ciljali su Kijev i okolna područja do jutra, piše Kyiv Independent.

Eksplozije su se mogle čuti u Kijevu između 9 i 10.30 sati, a u gradu je još uvijek bila na snazi ​​uzbuna zbog zračne opasnosti.

Rusija je uvelike povećala napade na Ukrajinu - posebno na njezinu ekonomsku infrastrukturu, budući da su trgovački centri, skladišta, poštanske usluge i luke redovito pod vatrom. Tijekom 24-satnog razdoblja 27. kolovoza, Kijev je zabilježio 13 zračnih napada, postavljajući jednodnevni rekord za glavni grad od početka invazije.

Napade pogoršava sve veća upotreba dronova na mlazni pogon od strane Moskve, koji su se pokazali teškim za ukrajinsku protuzračnu obranu, jer standardni dronovi presretači jednostavno nisu dovoljno brzi.

U subotu ujutro, kijevske lokalne vlasti izjavile su da su ostaci drona koji su pali izazvali požare u dvokatnom skladištu u okrugu Holosiivskij i stanu na devetom katu u okrugu Svjatošinskij. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Nije bilo jasno je li Rusija također lansirala rakete tijekom napada koji se dogodio noću 29. kolovoza. Ukrajinske zračne snage nedavno su donijele kontroverznu odluku da prestanu objavljivati ​​broj i vrste raketa lansiranih na zemlju, kao i koliko ih je presretnuto.