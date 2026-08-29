Svjetske ljepotice stigle u Hrvatsku, no lokacija izazvala nezadovoljstvo: Pogledajte zašto

Francuska modna kuća Givenchy odabrala je hrvatsku obalu kao lokaciju za svoju novu globalnu kampanju za zimu 2026. Vogue Adria je na svom Instagram profilu objavio fotografije koje je snimio poznati njemački fotograf Juergen Teller (62), a na kojima se pojavljuju supermodeli Kaia Gerber, Eva Herzigova, Liu Wen i Nyaduola Gabriel. Objava je, međutim, izazvala podijeljene reakcije i raspravu među ljubiteljima mode.

Kritike odabira lokacije

Kampanja, osmišljena pod vodstvom nove kreativne direktorice Sarah Burton (52), trebala je predstaviti "sirovu, ogoljenu viziju", a stjenovita obala Makarske rivijere poslužila je kao kontrast kreacijama poput dugih haljina i kožnih čizama. Fotografije Juergena Tellera vjerne su njegovoj prepoznatljivoj estetici, no upravo je taj pristup postao razlog podijeljenih mišljenja.

Mnogi su u komentarima izrazili razočaranje, smatrajući da fotografije ne prikazuju ljepotu lokacije. "Odlična ideja, ali loša izvedba. Tko je snimio i uredio ove osrednje fotografije?", upitao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Hrvatska ima puno ljepša mjesta za snimanje". Velik dio kritika se odnosio i na loše osvjetljenje, koje su neki ocijenili amaterskim.

S druge strane, neki su branili fotografski stil Juergena Tellera, ističući njegovu autentičnost. "Ako angažirate Jürgena Tellera, dobijete Jürgena Tellera. On je umjetnik kojeg vjerojatno nije briga sviđa li se to ljudima... sve dok je klijent sretan", objasnio je jedan korisnik, naglasivši da Tellerov pristup ima svoju umjetničku vrijednost.