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TEŠKO JE OZLIJEĐEN /

Mladi Slovenac motorom sletio u 20 metara duboku provaliju: Helikopterom prebačen u KBC Rijeka

Mladi Slovenac motorom sletio u 20 metara duboku provaliju: Helikopterom prebačen u KBC Rijeka
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Foto: DVD Gerovo

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u KBC Rijeka, gdje su mu liječnici utvrdili teške ozljede

29.8.2026.
10:32
danas.hr
DVD Gerovo
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U prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 15.20 sati između Gerovskog Kraja i Crnog Luga teško je ozlijeđen 26-godišnji slovenski motociklist.

Prema informacijama policije, muškarac je vozio neprilagođenom brzinom te se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, nego previše udesno. Motociklom je sišao s kolnika na makadam i pao niz strminu.

Na intervenciju je izašlo osam vatrogasaca DVD-a Gerovo s dva vozila, koji su dojavu o nesreći zaprimili u 16.06 sati.

Kako su naveli vatrogasci, muškarac se nalazio u provaliji dubokoj oko 20 metara. Zajedno s djelatnicima Hitne medicinske službe stavili su ga na nosila i izvukli do ceste.

Nakon izvlačenja jedna vatrogasna ekipa otišla je na nogometno igralište u Gerovu kako bi osigurala mjesto za slijetanje medicinskog helikoptera, dok je druga ekipa ostala na mjestu nesreće i izvukla motocikl iz provalije.

Intervencija je završila u 17.20 sati.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u KBC Rijeka, gdje su mu liječnici utvrdili teške ozljede.

Prometna NesrećaMotorVatrogasci
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