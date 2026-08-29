U moru pronađeno tijelo muškarca, policija utvrđuje identitet

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Izbornik hrvatskih malonogometaša ispričao nam je anegdotu svih anegdota
Prema neslužbenim informacijama, zasad nema elemenata koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela
Tijelo muškarca pronađeno je noćas u moru na predjelu Kojići u Starigradu, javlja Dalmacija Danas.
Muškarcu je navodno pozlilo dok se nalazio u moru, nešto poslije 23.20 sati, nakon čega je počeo plutati.
Policijski službenici utvrđuju identitet preminulog muškarca i sve okolnosti nesretnog događaja.
Prema neslužbenim informacijama, zasad nema elemenata koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela.