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TRAGEDIJA KOD STARIGRADA /

U moru pronađeno tijelo muškarca, policija utvrđuje identitet

U moru pronađeno tijelo muškarca, policija utvrđuje identitet
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Foto: Screesnhot/rtldanas

Prema neslužbenim informacijama, zasad nema elemenata koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela

29.8.2026.
10:03
danas.hr
Screesnhot/rtldanas
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Tijelo muškarca pronađeno je noćas u moru na predjelu Kojići u Starigradu, javlja Dalmacija Danas.

Muškarcu je navodno pozlilo dok se nalazio u moru, nešto poslije 23.20 sati, nakon čega je počeo plutati.

Policijski službenici utvrđuju identitet preminulog muškarca i sve okolnosti nesretnog događaja.

Prema neslužbenim informacijama, zasad nema elemenata koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela.

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