U moru pronađeno tijelo muškarca, policija utvrđuje identitet

Tijelo muškarca pronađeno je noćas u moru na predjelu Kojići u Starigradu, javlja Dalmacija Danas.

Muškarcu je navodno pozlilo dok se nalazio u moru, nešto poslije 23.20 sati, nakon čega je počeo plutati.

Policijski službenici utvrđuju identitet preminulog muškarca i sve okolnosti nesretnog događaja.

Prema neslužbenim informacijama, zasad nema elemenata koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela.