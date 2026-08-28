Predsjednik Hajduka otkrio detalje s Poljuda: 'U zadnjih mjesec dana sve se promijenilo'

Hajduk je nakon 16 godina ponovno izborio europsku jesen, a veliki uspjeh donio je olakšanje i na sportskom i na financijskom planu. Nakon dramatične pobjede i povratka u Split, predsjednik Hajduka Ivan Bilić ekskluzivno za RTL Danas govorio je o tome koliko ovaj rezultat znači za klub, što slijedi u prijelaznom roku, odnosima unutar momčadi te ambicijama koje Bijeli imaju u nastavku sezone.

Bilić nije skrivao koliko je klubu značilo skinuti teret dugog čekanja na ozbiljniji europski rezultat.

"Pa znači dosta puno. Znači dosta puno, kao da je pala neka vrsta kamena sa srca sada i malo smo odahnuli, ali isto tako znači da je to neka vrsta početka jer taj put je tek prvi. Kad mi krenemo ponavljati ovakve stvari, onda će to biti pravi put."

Gospodine Biliću, dobra vam večer. Prije svega, čestitke. Velika je ovo stvar za Hajduk, velika stvar za hrvatski nogomet. Nakon dugih 16 godina, koliko ovo sve znači za Hajduk konkretno?

"Pa dosta. Mi smo dosta transparentno izvještavali o našoj financijskoj situaciji, o potrebama i transferima i o tome kolika je ta neka ciljna granica koju trebamo ostvariti. Nikad nismo ni planirali prihode od Europe. To nisu samo tri, bit će malo manje od osam, negarantiranih, ali to će biti i prihodi od tri utakmice koje će biti doma. Jedna od njih je Ajax. Tako da će naši prihodi biti puno veći. To su stvari koje nismo planirali, tako da to puno znači za ovu godinu."

Puno strpljenja je trebalo. Koliko će ovih 3,8 milijuna eura najmanje olakšati upravljanje klubom sada?

"Znači, mi smo odmah na početku prijelaznog roka znali da će najvjerojatnije ta dva igrača naći novi dom. Obojica su napravila jako puno utakmica i večeras, ostavili su apsolutno sve na terenu i stvarno im hvala na zalaganju. Roko je znao da je to njegova zadnja utakmica, znao je da ide i on se borio možda najbolje do sada i stvarno mu hvala na tome."

Osvrt na pojačanja

Predsjednik Hajduka potom je potvrdio kako klub već ima pripremljene opcije za pojačavanje momčadi.

"Oni će nedostajati dosta. Mi i bez njih smo imali plan, ukoliko se plasiramo, da dovedemo nekoliko ciljnih igrača. Tako da mi imamo spremne igrače, spremna pojačanja. U sljedećih tjedan dana nešto od toga će se početi realizirati. Mi vjerujemo do kraja prijelaznog roka da ćemo imati momčad koja se može boriti na ta dva kolosijeka."

Da, niste odustali od Gonzala Garcije dok je Poljud, da kažem, zviždao. Svakodnevno se komentira njegov rad. Smatrate li da će sada malo olakšati posao, da će navijači malo omekšati?

"Pa ja smatram, mi svi smo imali isto dosta veliku potporu u tome što radimo i stvarno hvala jako velikom broju navijača koji se možda u određenim trenucima i ne čuju, ali hvala svima koji su nas podržavali u nekoliko koraka koje smo napravili u zadnjih godinu dana. Gonzalo je nastavak određenog kontinuiteta koji smo tražili. On se dosta dobro počeo slagati s novim sportskim direktorom koji ga podržava. Ja ih obojicu podržavam u tome. Kontinuitet je iznimno bitna stvar za klub. Klub ima nekoliko ciljeva, a jedan od njih je konstantna kreacija mladih perspektivnih igrača i u tome je on stvarno dobar, ne žali se, ne buni se na to što jako veliki dio momčadi je..."

A ono o čemu se dosta komentiralo, njegov odnos upravo s Markom Livajom. Kako vam je bilo vidjeti njih dvojicu zagrljenih?

"Pa jako lijepo. Ja vjerujem da je ovo pobjeda na više fronti koja se dogodila ne samo sinoć, nego već neko zadnje vrijeme, normalizacija nekih stvari koje su se možda u javnosti prikazivale malo više nego što jesu i stvarno mi je bilo drago vidjeti te slike sinoć."

Bilić je dodao kako su odnosi unutar kluba trenutačno vrlo dobri.

"Super je to poklon za rođendan, tako da on je bio sretan, sretna je cijela momčad i vjerujem da je to najbolji mogući poklon koji je mogao dobiti za svoj rođendan."

Odnos s Livajom

Na pitanje o vlastitom odnosu s Livajom bio je jasan.

"Dobar. Odnos je između, u svim razinama kluba, jako dobar. Nema toga što se možda spominje u nekim medijima, ali stvarno ja mislim da su u zadnjih možda mjesec dana svi odnosi baš jako dobri."

Sve ste to poklopili, evo i ova kemija, vjerujem, isto je kumovala svemu. Evo, ovdje prokomentirajmo i taj ždrijeb. Vidjeli smo, težak izazov bit će pred vama. Ajax nije moglo atraktivnije, a imate i povijest.

"Imamo veliku povijest s Ajaxom. Mi, kako smo svi čekali u avionu, nismo dobivali vijesti i onda je ta prva vijest došla na komadu papira koji su piloti dobivali, pisalo je Ajax doma. Tako da je bila erupcija veselja. Mislim da je stvarno za nekakav povratak u Europu i u ligašku fazu Europe Ajax doma jedna od boljih vijesti. Mislim, svi su protivnici dosta jaki, vjerujemo da se možemo nadmetati s njima. Dva protivnika su već igrala protiv hrvatskih klubova. Nadamo se da ćemo moći skupiti dovoljan broj bodova kako bismo igrali za narednu fazu."

Za kraj, Bilić je poručio kako Hajduk ni u domaćem prvenstvu nema namjeru spuštati kriterije, a završnica prijelaznog roka trebala bi biti vrlo aktivna.

"Mi moramo uvijek biti konkurentni. Sad se vraćamo natrag na taj roster i zato je jako bitno da se pojačavamo do kraja našeg prijelaznog roka. I prije odlaska Pukija mi smo imali cilj određenog broja igrača i mjesta, tako da je to nešto što moramo napraviti. Svi smo svjesni toga, sportski direktor i skauti su već pripremili, niz razgovora s nekolicinom igrača je odrađen i vjerujem da nam je to sad jedna od bitnijih stvari koje moramo napraviti."