Nije se htjela tako lako odreći titule: Bivša Miss USA dvaput pala tijekom oproštajne šetnje

Oproštajna šetnja nositeljice titule ljepote trebala bi biti elegantan i emotivan trenutak, no za Audrey Eckert (24), Miss USA 2025, pretvorila se u neočekivanu dramu. Tijekom finala izbora za svoju nasljednicu, Eckert je doživjela nezgodu koja je brzo postala viralna na društvenim mrežama, a sve je zabilježeno na snimci koja se proširila platformom X.

Miss USA 2025, Audrey Eckert, se cayó en vivo DOS VECES durante su desfile de despedida en la final del concurso de este año😭 pic.twitter.com/1IrPNQh0aJ — nacho con O (@NachoConO) August 28, 2026

Na videu koji je objavio korisnik X-a, vidi se Audrey Eckert kako korača pozornicom s krunom na glavi. Dok pozira publici, u jednom trenutku gubi ravnotežu i pada na koljena. Unatoč šoku, Eckert se nasmiješila i namjestila krunu dok joj je član osiguranja pomagao da ustane. Nakon što je nastavila svoju šetnju uz pljesak publike, uslijedio je još jedan, dramatičniji pad. Nekoliko sekundi kasnije, Eckert se ponovno spotaknula i ovoga puta završila ležeći na podu pozornice.

Snimka je izazvala brojne komentare korisnika, koji su uglavnom izražavali simpatije, ali i zabavu zbog nesvakidašnje situacije. Jedan korisnik se prisjetio kako su padovi i spoticanja predstavnica SAD-a postali gotovo tradicija na izboru za Miss Universe. Drugi su se šalili na račun nezgode, no većina je pohvalila način na koji je Eckert zadržala prisebnost i osmijeh unatoč neugodnosti.

Foto: Ivan Apfel/Getty images/Profimedia

Audrey Eckert je američka misica iz Nebraske koja je u listopadu 2025. osvojila titulu Miss USA, čime je postala tek druga predstavnica Nebraske koja je odnijela tu krunu. Ima 24 godine, diplomirala je poslovnu administraciju na University of Nebraska–Lincoln, a prije velike pobjede godinama se bavila izborima ljepote – još 2020. osvojila je titulu Miss Nebraska Teen USA i bila treća pratilja na Miss Teen USA.

Kao Miss USA tijekom protekle godine predstavljala je SAD na brojnim događanjima, uključujući Cannes, Oscare i Miss Universe u Tajlandu, gdje je završila u Top 30.