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'ŠVERC' PREKO GRANICE /

U Hrvatsku krenuo s 1000 cigareta i pet kila duhana: Carinici ga skupo 'počastili'

U Hrvatsku krenuo s 1000 cigareta i pet kila duhana: Carinici ga skupo 'počastili'
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Foto: Carinska uprava

Duhanski proizvodi nisu imali propisane markice Ministarstva financija Republike Hrvatske

28.8.2026.
21:08
Jaga Komazec
Carinska uprava
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Carinski službenici na graničnom prijelazu Jasenovac spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine neobilježenih duhanskih proizvoda u Hrvatsku.

Muškarac je osobnim automobilom francuskih registarskih oznaka pokušao ući u carinsko područje Europske unije, a da pritom nije prijavio robu carinicima.

Pronašli duhan i cigarete

U vozilu su pronašli pet kilograma sitno rezanog duhana za pušenje, pakiranog u deset PVC vrećica od po pola kilograma, te 1000 cigareta Marlboro.

U Hrvatsku krenuo s 1000 cigareta i pet kila duhana: Carinici ga skupo 'počastili'
Foto: Carinska uprava

Duhanski proizvodi nisu imali propisane markice Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Carinici su vozaču izdali prekršajni nalog i kaznili ga s 3900 eura, a pronađeni duhan i cigarete oduzeli su.

CarinaGranični PrijelazJasenovacDuhanCigarete
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