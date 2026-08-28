U Hrvatsku krenuo s 1000 cigareta i pet kila duhana: Carinici ga skupo 'počastili'

Carinski službenici na graničnom prijelazu Jasenovac spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine neobilježenih duhanskih proizvoda u Hrvatsku.

Muškarac je osobnim automobilom francuskih registarskih oznaka pokušao ući u carinsko područje Europske unije, a da pritom nije prijavio robu carinicima.

Pronašli duhan i cigarete

U vozilu su pronašli pet kilograma sitno rezanog duhana za pušenje, pakiranog u deset PVC vrećica od po pola kilograma, te 1000 cigareta Marlboro.

Foto: Carinska uprava

Duhanski proizvodi nisu imali propisane markice Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Carinici su vozaču izdali prekršajni nalog i kaznili ga s 3900 eura, a pronađeni duhan i cigarete oduzeli su.