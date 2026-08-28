Netko je na Eurojackpotu osvojio više od milijun i 600 tisuća eura

U večerašnjem izvlačenju 69. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 23, 34, 39, 45, 49 te 1 i 4. Glavni zgoditak nije pogođen, ali je 5+1 pa je netko osvojio 1.600.306,40 eura.

U Hrvatskoj je najveći dobitak bio za kombinaciju 4+1 te je 8 igrača osvojilo po 360,60 eura.

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Foto: Screenshot Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 1.9.2026.