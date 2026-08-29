Mladić (18) preminuo na mjestu nesreće: Izgubio nadzor nad motorom i udario u stup

U Novom Čemincu nedaleko od Osijeka u petak oko 22.50 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginuo 18-godišnjak, javlja Policijska uprava osječko-baranjska.

Prema informacijama policije, 18-godišnjak je vozio motocikl te je u jednom trenutku udario i pregazio tijelo zeca, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te je, uslijed kočenja, udario u rasvjetni stup.

Mladić, koji je na glavi imao propisno pričvršćenu kacigu, preminuo je na mjestu događaja od posljedica zadobivenih ozljeda.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid. Tijelo preminulog 18-godišnjaka je, po nalogu dežurnog zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Osijeku, prevezeno na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.