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UDARIO U ZECA /

Mladić (18) preminuo na mjestu nesreće: Izgubio nadzor nad motorom i udario u stup

Mladić (18) preminuo na mjestu nesreće: Izgubio nadzor nad motorom i udario u stup
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Mladić je preminuo na mjestu događaja od posljedica zadobivenih ozljeda

29.8.2026.
9:55
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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U Novom Čemincu nedaleko od Osijeka u petak oko 22.50 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je poginuo 18-godišnjak, javlja Policijska uprava osječko-baranjska.

Prema informacijama policije, 18-godišnjak je vozio motocikl te je u jednom trenutku udario i pregazio tijelo zeca, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te je, uslijed kočenja, udario u rasvjetni stup.

Mladić, koji je na glavi imao propisno pričvršćenu kacigu, preminuo je na mjestu događaja od posljedica zadobivenih ozljeda.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid. Tijelo preminulog 18-godišnjaka je, po nalogu dežurnog zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Osijeku, prevezeno na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.

Prometna NesrećaMotocikl
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