Teretno vozilo sletjelo s ceste kod Pakraca: Ozlijeđena jedna osoba

Na području Omanovca kod Pakraca dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, javlja Policijska uprava požeško-slavonska. Policija je zaprimila i potvrdila dojavu o slijetanju teretnog vozila s kolnika.

Ozlijeđenoj osobi pružena je hitna medicinska pomoć te je prevezena u bolnicu na pružanje liječničke pomoći.

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ove nesreće.