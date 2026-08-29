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OČEVID U TIJEKU /

Teretno vozilo sletjelo s ceste kod Pakraca: Ozlijeđena jedna osoba

Teretno vozilo sletjelo s ceste kod Pakraca: Ozlijeđena jedna osoba
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ove nesreće.

29.8.2026.
8:46
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Na području Omanovca kod Pakraca dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, javlja Policijska uprava požeško-slavonska. Policija je zaprimila i potvrdila dojavu o slijetanju teretnog vozila s kolnika.

Ozlijeđenoj osobi pružena je hitna medicinska pomoć te je prevezena u bolnicu na pružanje liječničke pomoći.

Policija na mjestu događaja provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ove nesreće.

Prometna NesrećaPolicija
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