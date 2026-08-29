Trump i Venezuela postigli sporazum o nafti: 'Ovo više nego udvostručuje naše rezerve'

SAD i Venezuela dogovorili su uvjete velikog naftnog sporazuma kojim bi Washington mogao preuzeti kontrolu nad više od 65 milijardi barela venezuelskih naftnih rezervi.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je vijest o sporazumu u petak na svom profilu na Truth Socialu, nazvavši ga "najvećim naftnim sporazumom u svjetskoj povijesti".

„Ova povijesna transakcija VIŠE NEGO UDVOSTRUČUJE američke rezerve nafte, uvelike povećava našu opskrbu naftom i znatno će sniziti cijene plina za sve Amerikance“, napisao je, dodajući da će to također pomoći "Venezueli da krene putem prema ogromnom uspjehu i velikom prosperitetu“, piše Euro News.

Ulaganja veća od 100 milijardi dolara

Delcy Rodríguez, vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele - zemlje koja ima najveće dokazane rezerve nafte na svijetu - kasnije je potvrdila "povijesni" sporazum u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

Prema Rodríguezu, sporazum "poziva na razvoj 17 strateških polja" i mogao bi donijeti ulaganja "veća od 100 milijardi dolara i više od 209 milijardi dolara poreza za državu".

Trump je dugo otvoreno govorio o svojoj želji da SAD osigura venezuelansku naftu i pozvao je naftne tvrtke da ulažu u tu južnoameričku naciju. Mnoge tvrtke su, međutim, ostale oprezne zbog zabrinutosti dotrajale infrastrukture i političke neizvjesnosti, kako kod kuće tako i u Venezueli.

Rubio: 'Ogromna pobjeda'

Državni tajnik Marco Rubio pozdravio je sporazum kao "ogromnu pobjedu i za američki i za venezuelanski narod".

"To pokazuje kako smjela vanjska politika predsjednika Trumpa vodi do pobjeda pokreta America First: osiguravanje stabilnih rezervi i jeftine nafte na našoj hemisferi te snižavanje cijena plina ovdje kod kuće“, napisao je na X-u.

"Za venezuelski narod, ovaj će sporazum donijeti gotovo 100 milijardi dolara privatnih ulaganja, podržati tisuće dobro plaćenih radnih mjesta i potaknuti obnovu venezuelskog gospodarstva", dodao je Rubio.

Washington pomno prati Caracas otkako su američke snage u siječnju provele operaciju hvatanja bivšeg vođe Nicolása Madura. Nakon operacije, Trump je obećao uložiti milijarde u Venezuelu i rekao da će američke tvrtke obnoviti naftnu industriju zemlje.