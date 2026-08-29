Poznati trener otkriva: 'Vjerujem u pobjedu Hrgovića, a meč Plantića bit će totalni rat'

Hrvatski boks ovog vikenda čeka povijesna noć. U ring ulaze dva hrvatska boksača, Filip Hrgović (34, 20-1, 15 nokauta) i Luka Plantić (29, 13-0, 10 nokauta), u mečevima koji im mogu donijeti svjetsku slavu i titule. Hrgović se bori protiv mladog britanskog talenta Mosesa Itaume (21, 14-0, 12 nokauta) za IBF-ov teškaški pojas, dok Plantić napada privremeni WBC naslov protiv opasnog Lestera Martineza (30, 20-0-1, 16 nokauta). Hrgović se očekuje u ringu u subotu kasno navečer oko 23 sata, dok se Luka Plantić očekuje u nedjelju rano ujutro oko 5 sati.

Uoči velikih borbi, u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" gostuje Tomo Kadić, izbornik U19 hrvatske boksačke reprezentacije, osnivač, vlasnik i glavni trener u BK Gladijator. Kadić nudi dubinsku analizu onoga što nas čeka.

Ključ je u 'dubokim vodama'

Mnogi britanski i ostali mediji Mosesa Itaumu nazivaju "novim Mikeom Tysonom", no Kadić se s tom usporedbom ne slaže.

"Teško je reći da je on novi Mike Tyson. Mike Tyson je zaista došao na jednoj prekretnici boksa, s jednom drugačijom pričom, stilom i karakterom. Znate kako je to, svi uvijek žele boksati poput Mike Tysona, poput prvaka, ali često to nije tako i ne može biti tako. Kad je slavni Muhammad Ali vladao svjetskim boksom, svi su željeli boksati poput njega, imitirali ga unutar i van ringa, svi su pokušavali biti lepršavi, kretali se po ringu kao on ili su bar pokušavali. Onda je došao Mike Tyson. On je puno veća imena pobijedio u svojoj karijeri i ima skroz drugačiji stil od Mosesa Itaume. Tyson je bio napadač, ofenzivac. Itauma nije taj tip, on je više kontraš. On izvlači i traži priliku na brzim nogama, bazira borbu na reakcijama iz kontranapada. Stoji drugačije u ringu. Mike Tyson je bio razoran tip kojeg smo svi voljeli gledati, Moses Itauma to nije", objašnjava Kadić.

Ključno pitanje koje se postavlja jest kako će se meč odvijati i što Hrgović mora učiniti za pobjedu karijere.

"Ako gledamo navijački, normalno, svi navijamo za našeg Filipa, za sve naše hrvatske borce, uvijek u svakom trenutku, međutim ako gledamo stručno, pitanje nije hoće li Hrgović pobijediti. Pitanje je hoće li Itauma doći do 12. runde, jer on nema iza sebe takve mečeve. Itauma nikad nije boksao iznad šeste runde. Znači, to je najveće pitanje koje zanima sve u svjetskom boksu. Hoće li Moses Itauma doći do 12. runde i kako će se ponašati kad, ako meč ode u duboje vode. Jer ako on uđe, ono kako kažu, u 'deep waters', ako uđe u duboke vode, onda će to biti jako zanimljivo za Hrgovića, jer on je zaista protiv Zhanga pokazao da može ukrasti svaku rundu pri kraju meča, pokazao je da kako meč odmiče, da može boksati sve bolje i bolje i da može podizati tempo i dinamiku boksa dok drugi počnu padati. Filip Hrgović ima hrvatski mentalitet ' ludila, 'ne možeš ti mene pobijediti, ja sam jači'. Hrga ima upravo takav mindset. I u principu, tu je on pokazao svoju kvalitetu. Kad kažu, netko ima čeličnu bradu da može primiti, ali moraš znati primiti, obraniti se i kretati se. Tu je Hrgović jako dobar i jako mentalno stabilan. I tu je njegova najveća snaga."

'Za Hrgovića neće puno ljudi plakati'

Jedan od faktora koji bi mogao igrati ulogu jest i mjesto održavanja borbe - Engleska. Kadić smatra da je mogućnost sudačke naklonosti domaćem borcu realnost s kojom se Hrgovićev tim mora pomiriti.

"Mislim da je to realnost. Ne da je to strah, tvrdim da je to jedna realnost i mislim da su oni svjesni da u principu idu za tim da za Hrgovića neće puno ljudi plakati. I neće biti puno tenzija kao što bi bilo da se radi o boksaču iz Amerike, Velike Britanije ili Francuske. To bi bila puno veća medijska hajka. Naše tržište je manje i mediji su manji... Pitanje je koliko bi se prašine diglo da Itauma pobjedi. Oni računaju na tu kartu. Hrgović mora biti bolji, dominantniji, a to mora biti vidljivo i mora biti dominantniji u bodovanju. Ne smije ostaviti niti malo šanse sucima da vuku za Itaumu. Hrgović mora biti toliko bolji da sve bude čisto".

Ipak, Kadić ističe kako Hrgovića ne podcjenjuju samo u inozemstvu, već i u vlastitoj domovini.

"Medijski ga se napalo, a on se pokušao obraniti. Malo je to nespretno ispalo i onda je ostavio neku karizmu dečka koji možda ne zna dobro, kvalitetno govoriti, odgovarati na pitanja. Nije Hrgović došao pričati, nego se boriti. Budimo realni, da je on uložio sebe vremena da, neću boksati, pa da vulgarno znam složiti rečenice i baviti se s time, možda bi bio elokventniji, rječitiji. Mislim, budimo realni, kad pogledamo i druge sportaše, pa pogledajmo samo rukomet i kako pojedini rukometaši odgovaraju na pitanja novinara nakon utakmice. Niti malo to nije dobro".

Plantićev meč? 'Tko ostane na nogama, taj će pobijediti'

Dok se za Hrgovićev meč predviđa taktičko nadmudrivanje, borba Luke Plantića protiv Lestera Martineza trebala bi biti, prema Kadićevim riječima, potpuna suprotnost.

"To će biti rat, totalni rat. Oni su slični stilovi i bit će to jako, jako teško. Auuuu, kakav će to biti meč, strašan. Mislim da je to idealan meč za Luku. Ako će se on upustiti u totalni rat s njim, to će biti zaista masakr. Luka je spreman na to. On ne zna za korak unazad. Luka Plantić zaista ne zna niti za jedan korak unazad, nego samo grabi naprijed, napada suparnika... Bit će to totalni boksački rat. Teško je tu uopće neku taktiku složiti kad će to u principu jedan prema drugom skočiti u gard i krenut će izmjene. Sad, pitanje je samo tko može više izdržati."

Na kraju, prognoza za Plantićev meč svodi se na najosnovniji element boksa - izdržljivost.

Tko ostaje na nogama, taj će pobijediti. To je, to je moja prognoza tog meča. Tko ostaje na nogama u tom meču, će pobijediti, jer on je spreman. Luka je ratnik. Luka je vrijedan dečko, dobar dečko, srčan, ne boji se nikog."

Pred Hrvatskom je noć velikih iščekivanja. Pobjede Hrgovića i Plantića ne bi samo donijele svjetske titule, već bi, kako zaključuje Kadić, podigle rejting cjelokupnog hrvatskog boksa i otvorile vrata novim generacijama boraca na najvećoj svjetskoj sceni.