Luka Plantić: 'Idioti najčešće nisu šampioni, a u Kaliforniji je jedna stvar užasno iritirajuća'

Pred Lukom Plantićem (13-0) najveći je izazov dosadašnje profesionalne karijere. Hrvatski boksač protiv opasnog Lestera Martineza (20-0-1) bori se za privremeni naslov WBC prvaka u supersrednjoj kategoriji, meč koji mu može otvoriti vrata samog svjetskog vrha. Pobjeda mu donosi ne samo privremenu titulu svjetskog prvaka, već i status obveznog izazivača velikom meksičkom boksaču Canelu Alvarezu.

Obračun Luke Plantića i Lestera Martineza na rasporedu je u USC Galen Centeru u Los Angelesu, u nedjelju oko 5 sati ujutro po našem vremenu. Uoči večeri koja bi mogla obilježiti njegov sportski put, Plantić djeluje mirno, usredotočeno i potpuno svjestan prilike koja mu se pruža.

Luka Plantić javio nam se iz Los Angelesa i za portal Net.hr otkrio detalje o brutalnim pripremama, paklenim vrućinama u Kaliforniji, analizi protivnika i ogromnom ulogu koji je na stolu za cijeli hrvatski boks.

'Dali smo 150 posto, nije bilo laganih dana'

Kamp za najvažniji meč karijere odrađen je maksimalnim intenzitetom, bez ikakvog prostora za opuštanje. Plantić opisuje kako su izgledale pripreme i kakav je osjećaj nakon napornog rada.

"Dobro je sve prošlo. Kamp je odrađen kako bi trebao biti odrađen. Dali smo 150 posto. U kampu smo svaki dan trenirali dvaput na dan. Trenirali smo jako. Nije bilo laganih dana. Čekali smo da dođemo u Los Angeles, da malo predahnemo od napornih treninga. Sve u svemu, odrađen je kamp jako dobro, zadovoljni smo svi u timu", kaže u uvodu razgovora Luka Plantić i nastavlja:

"Trenutačno se nalazim u Los Angelesu. Prošli tjedan sam bio u malom gradiću pored Los Angelesa. Ime mu je Indio, gdje je temperatura do 46 stupnjeva dnevna, noćna 35 i tako, iritirajuće uglavnom. Znači sparina, ne može se preko dana uopće boraviti vani. Strašno, užas, ajme majko. Jedva sam čekao pobjeći negdje gdje barem malo puše, barem malo. U Hrvatskoj su vrućine, ali da znate samo što je ovo... U gradu Indiou je gore nego u Hrvatskoj. Svaki dan po 46 stupnjeva, a nema daška vjetra. Znači suh zrak, nema uopće ni vjetrića da se malo rashladiš. A kad puše vjetar, kad zapuše, onda ti je još gore. Zapuhuje te vrući zrak, još više je iritirajuće. Znači, puše vrući zrak, aj zamislite vi taj užas".

Analiza protivnika i taktika za pobjedu

S trenerskim timom koji je stigao iz Hrvatske, Plantić finalizira strategiju za Martineza, čije su slabosti, kako kaže, jasno uočene.

"Skauting smo napravili, pošto su došla dva trenera iz Hrvatske, Jaroslav i Stanko. Tu je i Diaz iz Indioa, on je došao naknadno. Naš četvero smo sjeli, složili strategiju, sve smo pripremili. Spreman sam za bitku. Martinez pada nakon treće runde, što se tiče kondicije i svega. Znači, prve tri runde je, kako bi rekao, ono Bog i batina. Dobar je, opasan, a onda počinje padati. Znači, treba tri runde izdržati i onda, pošto se zna moj način borbe, pritisak i tempo, tim načinom ga treba slomiti. Miran sam skroz, mirne glave čekam meč. Lagan sam skroz", otkriva nam Luka Plantić.

Luka Plantić ne želi ništa prognozirati...

"Neću ništa govoriti jer se svašta može dogoditi i s jedne i s druge strane, samo jedan udarac je dovoljan da ili ja ili on padnemo i kraj priče. Uvijek postoji i lucky punch. Zato, kako borba ide, borba će ići, kako će se odvijati, odvijat će se. Mirne glave, koncentriran. I to je to. Znači, nema ništa na silu. Na silu se jedino može dobiti da se izgubi. I to je to. Moram to pametno odraditi."

'Ovo je najveći meč u mojoj karijeri'

Ulog je ogroman. Pobjeda Plantiću donosi pojas i poziciju s koje može izazvati najveća imena svjetskog boksa.

"Nema sumnje, ovo je najveći meč moje dosadašnje profesionalne karijere, zato što su dva uloga. Jedan je ulog za WBC Silver prvaka svijeta, a drugi ulog je za apsolutnog izazivača za svjetski naslov. Bilo bi sjajno ići na velikog Canela ili Christiana Mbillija".

Plantić se već susreo s Martinezom na konferenciji za medije te ističe kako je, unatoč svemu, riječ o normalnom sportašu. Svjestan je i težeg puta koji hrvatski borci moraju proći.

"Imao sam susret s Lesterom Martinezom na press konferenciji 29. lipnja u Kaliforniji. Dobro je prošlo. Nije bahat, OK je, normalan tip. Znate kako se kaže, prvaci su normalni ljudi. Idioti su najčešće oni koji koji ne mogu biti prvi, a koji se pritom glupo ponašaju. Ovo je sport, gospodski sport, plemenita vještina."

Poteže se priča da je Hrvatima teže uspjeti u boksu, da nismo isplativi, mala smo zemlja, malo tržište...

"Istina. Osjetio sam ja to i od davnih dana. Znam zato što vidim i po amaterskoj karijeri kakva je Hrvatska i sve. Da jednostavno u Hrvatskoj nema novaca i jedino se tim može zaraditi odlično ako se ide van. Engleska, Amerika, Saudijska Arabija. I to je to, jer ti u Hrvatskoj ne možeš ništa zaraditi. Mala zemlja, nije interesantna velikim svjetskim moćnicima, tako jeto. Živa istina. Između ostalog i zbog toga želim pobijediti Lestera Martineza. Pobjeda bi otvorila vrata hrvatskom boksu na boksačkoj karti svijeta, puno bi to značilo hrvatskom boksu, hrvatskoj državi, mladim boksačima u Hrvatskoj koji sanjaju svoje snove. Naravno, pobjeda bi i meni osobno puno značila".

Luka Plantić poslao je snažnu poruku svim navijačima i onima koji prate njegov put.

"Budite uporni, vjerujte u sebe i rezultat će doći. Nemojte odustajati. Samo papci odustaju."

Mirne glave, s jasnom taktikom i podrškom hrvatskih navijača koji će ga bodriti u Kaliforniji, Plantić je spreman iskoristiti priliku života. Ova subota nije samo veliki dan za njega osobno, već potencijalno i povijesni trenutak koji bi mogao ispisati novo, svjetlije poglavlje za cjelokupni hrvatski boks.