Poznati Hrvat otvoreno o Plantićevoj borbi za naslov: 'O meču se ne priča dovoljno'

Hrvoje Sep, profesionalni hrvatski boksač, gostovao je u podcastu portala net.hr "Maksanov korner", gdje je analizirao nadolazeći meč Luke Plantića za privremeni svjetski WBC naslov u supersrednjoj diviziji protiv opasnog Lestera Martineza ovog vikenda u Los Angelesu. Sep je istaknuo kako se o ovom meču možda ne priča dovoljno, iako po svim karakteristikama obećava pravi spektakl.

"To je odličan meč koji donosi toliko uzbudljivosti. Luka Plantić je boksač koji stalno ide naprijed, koji ne odustaje i stalno baca jake udarce. S druge strane, Lester Martinez je tip boksača koji prihvaća otvoreno sve izmjene. I kad imate takva dva boksača, to može biti meč za pamćenje", najavio je Sep.

'Tehnička tučnjava' dvojice beskompromisnih boraca

Na konstataciju da bi se mogla očekivati "barska tučnjava", Sep je ponudio precizniju definiciju stila koji gledatelji mogu očekivati. Naglasio je kako se radi o tehnički potkovanim borcima koji su spremni primiti udarac kako bi ga zadali.

"Ja ne bih rekao barsku, rekao bih tehničku tučnjavu. To su boksači koji će zadati udarac ako moraju primiti da bi zadali. Oni će primiti i zadati. Možemo u tom kontekstu reći da su otvoreni, nisu oni koji će pod svaku cijenu gledati da ne prime udarac da bi ga dali, nego oni plaćaju cijenu", objasnio je.

Plantić ima svoje šanse

Iako je Martinez na papiru blagi favorit zbog iskustva protiv jačih imena, Sep smatra da je upravo Plantićeva neistraženost na najvišoj razini ono što ovaj meč čini potpuno nepredvidivim.

"Na papiru je možda u blagoj prednosti Lester Martinez, koji je boksao s jačim imenima. Boksao je s Christianom Mbillijem, francuskim olimpijcem, i možemo reći da je Martinez testiran na najvišoj mogućoj pozornici. Možda je zbog toga mali favorit", rekao je Sep, ali i odmah dodao ključan detalj:

"Ali zašto na papiru? Zato što mi ne znamo, nismo uspjeli vidjeti koliko Luka Plantić može. Nije imao pravog plesnog partnera, nije imao pravog protivnika. On sa svojim stilom i pristupom može napraviti puno, ali moramo dobiti nekoga tko će to testirati."

Plantićeva upornost kao ključni adut

Analizirajući stil hrvatskog boksača, Sep je istaknuo da Luka, za razliku od svoje braće, pobjede ne gradi isključivo na tehnici, već na nevjerojatnoj upornosti, izdržljivosti i kondiciji, što bi moglo biti presudno u ovom meču.

"Sva tri brata Plantić su tvrdi, uporni boksači i to će ovdje doći do izražaja. Pogotovo što Luka Plantić najmanje drži do boksačke tehnike od svoje braće, nego on najviše drži do upornosti, izdržljivosti, kondicije i tih stvari. On je na to pobjeđivao većinu mečeva u životu, tako da će u ovom meču to jako doći do izražaja", zaključio je Sep.

Prema njegovim riječima, boksačku javnost očekuje sudar dvojice boraca čiji stilovi garantiraju otvorenu i uzbudljivu borbu, a hoće li Martinezovo iskustvo prevagnuti nad Plantićevom neumornom upornošću, ostaje za vidjeti.