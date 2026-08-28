FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO JE TU JE /

Kek: 'Treba pošteno reći da nismo na njihovom nivou, moramo selekcionirati momčad'

Kek: 'Treba pošteno reći da nismo na njihovom nivou, moramo selekcionirati momčad'
×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Matjaž Kek govorio nakon poraza Rijeke i ispadanja iz Europe

28.8.2026.
8:48
Maj Gašparac
Goran Kovacic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Rijeke oprostili su se od Europe nakon što su izgubili obje utakmica play-offa Konferencijske lige od danskog Midtjyllanda.

Nakon što je u prvom susretu izgubila sa 0-2, Rijeka je na Rujevici tražila čudo, ali nije uspjela. Danci su i u uzvratu slavili, ovoga puta sa 4-1.

Trener Rijeke Matjaž Kek nakon uzvratne utakmice čestitao je protivniku i istaknuo da Rijeka jednostavno nije na njihovoj razini.

"Bolje nego što smo planirali je počelo. U drugom dijelu prvog poluvremena su se vidjeli ti njihovi prekidi, svaka situacija je bila opasna… Mislim da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, bio je egal, ali neke situacije smo morali riješiti bolje u drugom poluvremenu. Mijenjali smo, ali sačekali su nas iz prekida, došli do velike prednosti i tu je bio kraj", rekao je i dodao:

"Mislim da nisu oni ubacili u brzinu više, nego smo im mi otvorili te situacije, koje ne smiješ napraviti, i opet dobivali golove iz prekida. Bili su u drugom dijelu brži i okomitiji, opasniji… Treba im čestitati, bili su veliki favoriti i treba pošteno reći da nismo na njihovom nivou."

Kek se osvrnuo i na nastupe drugih hrvatskih klubova u kvalifikacijama, Dinama koji će igrati Europsku ligu i Hajduka koji je izborio Konferencijsku ligu.

"Čestitam Hajduku na prolasku i želim im sreću, kao i Dinamu u Europskoj ligi. Europska liga nije nikakva sramota. To je ozbiljno natjecanje. Mi ne smijemo tražiti alibi. Midtjylland je puno bolji od nas. Nećemo pričati o novcu. Oni su znali što hoće. Hrvatska liga je sada pred nama. Ove godine moramo selekcionirati momčad i fokusirati se na prvenstvo. Ništa ne ide preko noći, ali moramo napraviti doselekciju", poručio je.

RijekaMidtjyllandMatjaž KekKonferencijska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike