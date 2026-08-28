Kek: 'Treba pošteno reći da nismo na njihovom nivou, moramo selekcionirati momčad'

Nogometaši Rijeke oprostili su se od Europe nakon što su izgubili obje utakmica play-offa Konferencijske lige od danskog Midtjyllanda.

Nakon što je u prvom susretu izgubila sa 0-2, Rijeka je na Rujevici tražila čudo, ali nije uspjela. Danci su i u uzvratu slavili, ovoga puta sa 4-1.

Trener Rijeke Matjaž Kek nakon uzvratne utakmice čestitao je protivniku i istaknuo da Rijeka jednostavno nije na njihovoj razini.

"Bolje nego što smo planirali je počelo. U drugom dijelu prvog poluvremena su se vidjeli ti njihovi prekidi, svaka situacija je bila opasna… Mislim da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, bio je egal, ali neke situacije smo morali riješiti bolje u drugom poluvremenu. Mijenjali smo, ali sačekali su nas iz prekida, došli do velike prednosti i tu je bio kraj", rekao je i dodao:

"Mislim da nisu oni ubacili u brzinu više, nego smo im mi otvorili te situacije, koje ne smiješ napraviti, i opet dobivali golove iz prekida. Bili su u drugom dijelu brži i okomitiji, opasniji… Treba im čestitati, bili su veliki favoriti i treba pošteno reći da nismo na njihovom nivou."

Kek se osvrnuo i na nastupe drugih hrvatskih klubova u kvalifikacijama, Dinama koji će igrati Europsku ligu i Hajduka koji je izborio Konferencijsku ligu.

"Čestitam Hajduku na prolasku i želim im sreću, kao i Dinamu u Europskoj ligi. Europska liga nije nikakva sramota. To je ozbiljno natjecanje. Mi ne smijemo tražiti alibi. Midtjylland je puno bolji od nas. Nećemo pričati o novcu. Oni su znali što hoće. Hrvatska liga je sada pred nama. Ove godine moramo selekcionirati momčad i fokusirati se na prvenstvo. Ništa ne ide preko noći, ali moramo napraviti doselekciju", poručio je.