Suparnici se boje AK47 iz Đakova: 'Dvaput razmisle prije nego što prihvate meč samnom'

Andrej Kedveš, jedan od najboljih hrvatskih kickboksača, u subotu ulazi u kavez na FNC 32 eventu u Osijeku. U dvorani Gradski vrt čeka ga opasni Moldavac Vadim Lungu, a borba će se održati po pravilima ultimate kickboxinga. FNC 32 možete gledati na platformi Voyo od 19:00.

Uoči nastupa pred domaćom publikom, Andrej Kedveš u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" otvoreno govori o svojoj reputaciji borca kojeg mnogi izbjegavaju, izazovima borbe s malim rukavicama, te posebnom osjećaju koji donosi nastup u srcu Slavonije. Naravno, između ostalih tema...

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'Protivnik za poželjeti sigurno nisam'

Je li istina da te se suparnici boje i da dvaput razmisle prije nego što prihvate meč s tobom?

"Mislim da je istina, suparnici dvaput razmisle prije nego što prihvate meč samnom, s obzirom da sigurno nisam protivnik za poželjeti svojim stilom borbe i načinom kako se borim. Također, mislim da je to još malo otežavajuća okolnost kada se radi o ultimate kickboxingu. Dosta kickboksača, kako iz mog iskustva, koliko znam i koliko sam čuo sa strane, nisu baš previše ludi za borbu s malim rukavicama. S obzirom na to da su ista pravila, ali drugačija je nekako strategija borbe. Veći je rizik od ozljede, a svi kao što znaju, kickboksači se u pravilu češće bore nego MMA borci, tako da znaju da je veći rizik. Samim time, mislim da to možda pomalo otežava pronalazak protivnika."

Izazov malih rukavica i prilagodba na kavez

Spomenuo si male rukavice. Kada si napravio tu tranziciju iz ringa u kavez, koji ti je bio najveći izazov i kako trenirate na primanju tih udaraca? Znamo svi da s malim rukavicama lakše dolazi do ozljeda i udarac se jače osjeti.

"Naravno, za tu tranziciju ipak treba vremena. Što više kampova provedeš pripremajući se za borbu s malim rukavicama, veća je vjerojatnost da ćeš biti uspješniji u tome. Mi u klubu radimo zapravo dosta treninga s malim rukavicama. Radimo nekakve simulacije raznih situacija koje se događaju češće s malim rukavicama nego s većim. Uglavnom je to nekakva taktička i strateška prilagodba. Također, razlika kaveza i ringa. Kavez je znatno veći prostor, nema kutove od 90 stupnjeva kao ring, tako da je tu naglasak na nekakvom drugačijem kretanju, kako u ofenzivnom, tako i u defenzivnom dijelu. Rukavice su samo jedan dio koji mijenja priču u toj razlici borbe."

'San svakog borca je boriti se doma'

Veseliš li se nastupu pred domaćom publikom na FNC 32 i hoće li iz Đakova doći tvoji navijači?

"Trebalo bi biti, najavljuju mi se da dolaze, tako da se veselim boriti i pred Đakovčanima i pred Osječanima i cijelom Slavonijom i ostatkom pridošle publike. Veseli me, naravno, boriti se na domaćem terenu. Dobar je osjećaj i lijepo je izaći u borbu kad znaš da su ti u publici bliski ljudi, osjećaš nekako domaću atmosferu. I ne samo za vrijeme borbe, nego i danima prije borbe, i znaš da su poslije borbe opet u blizini svi ti ljudi s kojima se želiš podružiti. Tako da, biti doma i boriti se... Mislim da je san svakog borca da se što češće bori doma."

S velikim iščekivanjem publika u Gradskom vrtu čeka Kedvešov novi nastup. Njegova borba protiv Vadima Lungua samo je jedan od razloga zašto se FNC 32 spektakl u Osijeku ne propušta, a svi koji ne mogu biti u dvorani, akciju mogu pratiti uživo u subotu od 19 sati na platformi Voyo.

Cijeli podcast s Andrejom Kedvešom pogledajte u priloženom videu gore.