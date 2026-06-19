Andrej Kedveš u 'Maksanovom korneru' uoči FNC 32: 'Jačina udarca je precijenjena stvar'

Andrej Kedveš prava je borilačka "strojnica". Pravi AK 47. Nije mu to slučajno nadimak. Ima smisla, itekako! Ne govori čelnik FNC organizacije Dražen Forgač Forgy bez veze da je Andrej Kedveš izniman borac. Kedveš dolazi iz Đakova, ponosnog slavonskog grada.

Sad ga imate priliku vidjeti u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner", u kojem Andrej Kedveš gostuje uoči novog izazova u FNC promociji. Inače, uoči subotnjeg FNC 32 eventa u Gradskom Vrtu, kojeg možete gledati od 19:00 na platformi Voyo, održana je službena konferencija za medije na kojoj je se Forgy posebno osvrnuo na Kedveša. Forgač je naglasio kako je Kedveš sam svjetski vrh kickboxinga, te ga osobno svrstava među pet najboljih boraca na svijetu.

Pohvalio je njegovu izuzetnu tranziciju i naglasio da se Andrej "odlično prilagodio i malim rukavicama" koje se koriste u FNC-u. Dražen Forgač je iskazao velik interes za njegov nastup u Osijeku napomenuvši da Kedveš pred sobom ima iznimno ozbiljnog i opasnog protivnika na FNC 32 eventu u obliku Moldavca Vadima Lungua. S njim će se boriti u ultimate kickboxingu.

"Kedveš je već stara "kuka" u našem rosteru. Zanima me Kedveš koji na FNC 32 eventu ima ozbiljnog protivnika. Andrej je svjetski vrh kickboksa, po meni TOP 5, a odlično se prilagodio i malim rukavicama", rekao je Dražen Forgač Forgy u petak poslijepodne.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

A što je Andrej Kedveš rekao u utorak u Maksanovom korneru?

Je li ovaj pripremni kamp bio drugačiji od prethodnih?

"Pa ne mogu reći da je bio nešto značajno drugačiji, uvijek su tu nekakve modifikacije. Što se tiče najviše nekakvog taktičkog dijela, s obzirom da se za svaki kamp priprema za drugog protivnika, tako da sam više manje imao neku svoju uhodan trenažni proces. I tu rutinu sam odrađivao kao i prethodne pripreme, uz naravno, neke modifikacije što se tiče tehničko-taktičkog dijela, kako bi se taj dio prilagodio što više za nadolazeću borbu i za nadolazećeg protivnika", objasnio je borac iz Đakova.

Analizirao si sa svojim timom svog sljedećeg suparnika Vadima Lungua. Dolazi iz Moldavije, što ga krasi, u čemu je slab, gdje vidiš svoju priliku i pretpostavljam da si bolji od njega?

"Da, naravno da smo analizirali i vidjeli neke uobičajene stvari koje, ajmo reći, krase kao nekakve prednosti i nedostatke. Borac je koji se voli boriti u oba garda, kako kao ljevak tako i kao dešnjak, tako da nisam ustanovio koji mu je dominantan gard, ali rekao bih da je ljevak. Borac koji je jako tehnički potkovan i često u mečevima mijenja taktike, odnosno mijenja pristup ovisno o njegovom protivniku, tako da nisam siguran što točno očekivati, ali više je borac koji voli raditi iz kontri, odnosno nekakve kontranapade. Nije možda toliko ofenzivno orijentiran, iako se i to mijenja ovisno o borbi, ovisno o tijeku meča. Svoje prednosti, pa mogu reći da vidim više-manje u svim segmentima borbe. Imam nekakve zamišljene stvari kako ću neutralizirati neke njegove jače strane i sve to pokušati voditi nekako vodu na svoj mlin, da moja izvedba bude dominantna i učinkovita."

Jačina udarca je precijenjena

Jesi li čuo da te 'Forgy' hvali?

"Pa evo da, čuo sam i ja neke pohvale s njegove strane. Drago mi je da on kao prvo lice FNC organizacije ima takvo mišljenje i nastojat ću to i dalje opravdavati."

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Što se tiče tvojih udaraca, kako izgleda trening na kojem vježbaš jačinu udaraca? Pretpostavljam da jačina udaraca dolazi s treninzima.

"Pa, naravno, ali sama jačina udarca je isto nekad možda precijenjena stvar. Po mom mišljenju, tajming, tehnika, to su bitne komponente za udarac. Ponekad nekakav udarac koji oku nije lijep ili ga smatramo tehnički neispravnim, ako je u pravo vrijeme, ako je dobro tempiran da ga protivnik ne vidi, je dovoljno jak udarac da nokautira čovjeka. Tako da sama nekakva snaga, mislim da je možda čak snaga udarca precijenjena, ali postoje neke metode kojima se radi na brzinsko-eksplozivnim sposobnostima, pa one posljedično tome i utječu na neku silu koja se proizvede tijekom udarca. To su više-manje nekakvi treninzi onda kondicijskog aspekta, a brzinsko-eksplozivnih sposobnosti nekakva bacanja, skokovi i slično. Dok se na tehničko-taktičkom dijelu treninga opet radi tehnički dio izvedbe, položaj ekstremiteta u odnosu na položaj tijela, čisto biomehanički, kako što bolje prenijeti silu. Tako da je to spoj zapravo kondicijske pripreme i nekakve tehničke savršenosti."

'Nisam vidio nedostatak potpisa s FNC-om'

Zašto si se odlučio boriti u FNC-u, koji je bio glavni razlog, motiv?

"Pa jednostavno, uvidio sam da nam je tu jedna domaća organizacija na vrhunskom europskom nivou. Zašto ne bih imao prilike boriti se, kao što sam već ranije spomenuo, doma? Jednu vrhunsku organizaciju koja će mi sigurno dovoditi dobre protivnike, imat ću kompetitivne mečeve, novi je izazov i smatram da je to za dugoročan moj razvoj bila najbolja odluka u to vrijeme. Tako da jednostavno nisam vidio ni jedan nedostatak tog potpisa s FNC-om."

Medvešeka i ostatak boraca na FNC 32 spektaklu gledatelji mogu pratiti ovu subotu od 19:00 sati putem Voyo platforme, kao i uživo u dvorani Gradski vrt u Osijeku, gdje se očekuje velika podrška domaće publike.

Cijeli podcast s Andrejom Kedvešom pogledajte u priloženom videu gore.