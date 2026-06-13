Andrej Kedveš: Borac iz sjene kojeg Osijek čeka s nestrpljenjem

Dvorana Gradski vrt u Osijeku bit će poprište borilačkog spektakla 20. lipnja kada će se održati dugoiščekivana FNC 32 priredba.

Nakon četiri i pol godine, najveća regionalna MMA promocija vraća se u srce Slavonije, a program donosi niz vrhunskih mečeva. Ipak, jedan nastup izaziva posebnu pažnju domaće publike. U kavez ulazi Andrej Kedveš, ponos Slavonije i jedan od najatraktivnijih boraca regije, koji će pred svojim navijačima ukrstiti rukavice s Moldavcem Vadimom Lunguom. Borba u takozvanom "ultimate kickboxingu", s malim MMA rukavicama, jamči beskompromisnu akciju, a za Kedveša je ovo više od običnog meča - to je povratak kući.

Od svjetskih titula do FNC kaveza

Iako ga najavljuju kao "ponos Osijeka", put Andreja Kedveša započeo je u Đakovu, gdje je s četrnaest godina prvi put ušao u dvoranu kluba BLITZ. Već tada bilo je jasno da se radi o iznimnom talentu. Njegov uspon bio je strelovit. Nakon prvih amaterskih mečeva, vrlo brzo je počeo osvajati nacionalna prvenstva u kickboxingu i muay thaiju, no njegovi apetiti bili su daleko veći. Svjetska scena ga je upoznala 2014. godine kada je u Riminiju postao W.A.K.O. svjetski juniorski prvak u kategoriji do 60 kilograma, pobijedivši redom prvake Austrije, Izraela i Rusije. Bio je to samo početak impresivnog niza. Već sljedeće godine u Francuskoj osvaja i profesionalnu svjetsku titulu u muay thaiju pod okriljem organizacije Emperor chok dee.

Njegova amaterska karijera ispunjena je zlatnim medaljama s europskih i svjetskih prvenstava, no Kedveš je svoje vještine brusio i na najvišoj profesionalnoj razini. Nastupao je za promocije poput Gloryja i Senshija, gdje se borio s elitnim borcima. Njegov prelazak u FNC i format "ultimate kickboxinga" pokazao se kao pun pogodak, jer mu dopušta da u potpunosti iskoristi svoj agresivni stil i razornu snagu udaraca, koji su još opasniji s manjim rukavicama.

AK-47: Nadimak koji sve govori

Andrej Kedveš u borilačkom svijetu poznat je pod nadimkom "AK-47", koji savršeno opisuje ono što donosi u kavez. Njegov stil je eksplozivan, nemilosrdan i uvijek usmjeren prema naprijed. Neumoljiv pritisak, serije udaraca i visok tempo ono su što publiku diže na noge i što protivnike stavlja u bezizlazne situacije. Kedveš ne kalkulira; on ulazi u borbu s jednim ciljem - završiti je prekidom. Upravo ga je takav pristup učinio miljenikom navijača gdje god se borio.

Slavonska publika već je imala priliku svjedočiti njegovoj razornoj moći. Mnogi se sjećaju priredbe "Golden Fight 7" u Osijeku, gdje je spektakularnim nokautom koljenom svladao mađarskog borca Dominika Horvatha, zapalivši dvoranu. Ništa manje impresivan nije bio ni njegov posljednji nastup za FNC u Slavonskom Brodu. Na priredbi FNC 28 trebalo mu je svega 35 sekundi da brutalno nokautira Emanuela Lupescua, poslavši time jasnu poruku čitavoj kategoriji. Takvi nastupi stvorili su mu reputaciju borca čiji se mečevi jednostavno ne propuštaju, jer spektakl može završiti u svakom trenutku.

Više od borbe u Gradskom vrtu

Za Andreja Kedveša, nastup u Osijeku nosi posebnu težinu. To je prilika da se dokaže pred svojom obitelji, prijateljima i navijačima koji su ga pratili od samih početaka. Pritisak domaćeg terena može biti teret, no za borca njegovog kalibra to je prije svega dodatna motivacija. Njegova povezanost sa Slavonijom je duboka, a status lokalnog heroja potvrđen je i službeno kada je proglašen najboljim sportašem Osječko-baranjske županije za 2025. godinu. To priznanje nije samo nagrada za njegove sportske uspjehe, već i potvrda njegove važnosti za cijelu zajednicu.

Njegov protivnik, 21-godišnji Vadim Lungu iz Moldavije, ulazi u ovaj meč kao autsajder. Iako se radi o mladom i perspektivnom borcu s profesionalnim iskustvom, teško se oteti dojmu da je pred njim gotovo nemoguć zadatak. Suočit će se ne samo s tehnički superiornijim i iskusnijim borcem, već i s tisućama glasova koji će nositi domaćeg favorita. Za Kedveša, pobjeda u Gradskom vrtu nije samo još jedna recka u profesionalnom omjeru; to je pitanje časti i potvrda dominacije pred onima koji ga najviše cijene.

U subotu 20. lipnja, svjetla Gradskog vrta bit će uperena u njega. Očekivanja su ogromna, no Andrej Kedveš je borac koji je navikao nositi se s njima. Publika ne dolazi vidjeti samo pobjedu, ona dolazi vidjeti spektakl. Dolazi vidjeti zašto je "AK-47" jedan od najubojitijih udarača na ovim prostorima. Sve je spremno za još jednu večer za pamćenje, a slavonski ponos spreman je ponovno "zapucati" iz svih oružja. Spektakl u Osijeku moći ćete pratiti na platformi VOYO.