Tko je Vadim Lungu, borac s titulama svjetskog prvaka koji u Osijeku izaziva Kedveša

Dvorana Gradski vrt u Osijeku bit će 20. lipnja 2026. godine poprište još jednog borilačkog spektakla u režiji Fight Nation Championshipa.

FNC 32 donosi niz vrhunskih mečeva, no jedan se posebno ističe energijom i očekivanjima slavonske publike - povratak Andreja Kedveša. Nasuprot miljenika domaćih navijača stajat će mladi i, za regionalnu scenu, relativno nepoznati borac iz Moldavije, Vadim Lungu. No, dok njegovo ime možda ne odzvanja borilačkim dvoranama kao ime njegovog protivnika, Lungu u Osijek ne dolazi kao autsajder bez pokrića, već kao opasan izazivač čija karijera i titule skrivaju priču koju vrijedi otkriti.

Prvak s pedigreom, a ne samo ime na plakatu

Kada je FNC-ov "matchmaker" Ante Jurić sastavljao program za osječku priredbu, odabir protivnika za Andreja Kedveša bio je ključan. Trebao je borca koji jamči akciju, a u Vadimu Lunguu pronašao je upravo to. Iako debitira pod svjetlima FNC-a, Moldavac nije doveden da posluži kao kulisa za trijumf domaćina. Naprotiv, najavljen je kao dvostruki BAC svjetski prvak i WKAF europski prvak, što su reference koje ulijevaju poštovanje. Radi se o borcu s konkretnim uspjesima u "stand-up" borbi. Činjenica da lider europske scene dovodi borca takvog kalibra za kickboxing meč, govori o ozbiljnosti uparivanja. Meč će se održati po pravilima "Ultimate Kickboxinga" do 68 kilograma, s malim, MMA rukavicama. To je format koji potiče otvoren i sirov ritam borbe - stil koji savršeno odgovara i Kedvešu i, sudeći po titulama, njegovom moldavskom izazivaču.

Nejasnoće u statistici kao dio mistike

Element koji doprinosi zagonetnosti oko Vadima Lungua jest i njegova službena statistika. Ovisno o izvoru, podaci o profesionalnom omjeru pobjeda i poraza variraju, krećući se od 18-5 do čak 25-4. Takve neusklađenosti nisu rijetkost za borce koji dolaze s manje praćenih europskih scena, gdje se statistike ne bilježe uvijek precizno. Ipak, umjesto sumnje, ove brojke grade auru borca koji je prošao svašta daleko od velikih pozornica. Sa samo 21 godinom, Lungu posjeduje iskustvo koje nadilazi njegove godine, a titule potvrđuju da se ne radi samo o kvantiteti. Visok je 174 centimetra i natječe se u lakoj, odnosno "catchweight" kategoriji. Važno je naglasiti kako se radi o mladom borcu iz Kišinjeva te ga se nipošto ne smije miješati s poznatijim i znatno krupnijim rumunjskim superteškašem Alexandruom Lunguom, s kojim dijeli samo prezime. Vadim je nova generacija boraca, gladna dokazivanja na sceni.

Ispit karijere u osječkom Gradskom vrtu

Bez obzira na sve titule i uspjehe, borba protiv Andreja Kedveša u Gradskom vrtu bit će nedvojbeno najveći ispit u karijeri Vadima Lungua. Za mladog Moldavca, ovo je prilika da pod najjačim svjetlima reflektora pokaže kako pripada europskom vrhu. Suočit će se s protivnikom koji nije samo tehnički potkovan i razoran udarač, već će imati i fanatičnu podršku s tribina. Osječka publika živi za svoje borce, a Kedveš je miljenik svog grada. Pritisak ispunjene dvorane može slomiti i iskusnije borce, stoga će mentalna čvrstina biti ključan faktor. Njihov sudar ima sve predispozicije da postane kandidat za borbu večeri, okršaj dvaju beskompromisnih stilova. Za Lungua je ovo više od borbe; to je ulaznica u elitu.

Andrej Kedveš u meč ulazi kao favorit, no borilački sport često piše nepredvidive priče. Vadim Lungu nije nepoznanica, već dokazani prvak s vještinama na svojoj strani. Ključno pitanje jest može li podnijeti atmosferu osječkog kaveza.

Uzbudljivi meč između Kedveša i Lungua, kao i sve ostale mečeve FNC-a 32 gledajte na platformi VOYO.