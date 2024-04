Damir i Luka Plantić gostovala su u studiju Net.hr. Jedni od najboljih hrvatskih boksača po prvi su put kročili u naš studio i s nama pričali u više od 40 minuta podcasta o brojnim boksačkim temama.

Između ostalog, Damir i Luka komentirali su podli i mučki napad na Nikicu Radonića, hrvatskog boksačkog reprezentativca u Beogradu. Zbog napada se Nikica povukao s nastupa na EP-u.

"Meni je to ružno što mu se dogodilo. Nekorektno od strane dečkiju koji su ga napali. Neprigladno za državu Srbiju da se takvo što dogodi. Ružno je što se dogodilo, trebao se boriti za broncu. Sad je izgubio svaku šansu da se bori za medalju jer je otišao doma. Veliki minus i za reprezentaciju, za njega, a bome i za državu Srbiju", priča Damir Plantić, dok je Luka dodao:

"Dobro, ali opet ne može nitko urigirati na ljude koje su vani. Ne znamo što se dogodilo".

Damir je otkrio:

"Imali smo i mi jednu situaciju u Beogradu, doduše ne ovakvu, ali... dakle, održavalo se SP u Beogradu i bili smo u službenim trenirkama od boksačke reprezentacije Hrvatske. Išli smo od hotela do jednog restorana Luka i ja u obilježjima reprezentacije i stvarno je bilo sve normalno, nitko ništa. Do jednog trenutka dok nam nije došao neki čovjek, 30. - 35. godina bi rekao. Onda mi je tako isto rekao - dečki, ne možete tako hodati. Mi mu kažemo - mi smo sportaši, idemo samo do prijatelja do restorana."

Nastavio je otkrivati detalje:

"On nam na to kaže - znamo, ali rat je bio ne tako davno. Ovako ne može, ovo izgleda kao provokacija. Kazali smo mu da nije provokacija, da smo sportaši ovdje na službenom natjecanju. Ono, idemo samo do prijatelja, Hvala Bogu, ništa se nije dogodilo, ali netko nam je došao i nešto nam rekao. Upozorio nas je. Nikica nije imao ništa, mi smo imali šahovnicu i kockice", rekao je Damir Plantić.

Jesu li braća Plantić nakon toga i dalje šetala Beogradom u obilježjima Hrvatske?

"Naravno da jesmo. Imaš jedino tu obleku", Luka je istaknuo. Dečki su dodali:

"Pa po tome ni oni ne bi mogli nositi obilježja Srbije u Hrvatskoj, pa im opet u Zagrebu, Poreču, po Hrvatskoj, ne padne ni dlaka sa glave. To su sportaši. To su sportske trenirke reprezentacije naposljetku. Svatko voli svoju zemlju. Ne vidimo tu nikakav problem."

Pogledajte podcast u priloženom videu gore.

