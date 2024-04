Hrvatski boksač Nikica Radonić napadnut je u Beogradu. Višestruki hrvatski prvak u kick-boxu napad je prijavio policiji, a tvrdi da iza svega stoje huligani. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova uputilo je prosvjednu notu, a Srpski boksački savez ima drugačiju priču.

Umjesto četvrtfinala i borbe za medalju Nikica Radonić vratio se iz Beograda u Split. Još je u šoku, a njegov trener nije mogao zadržati suze. "Psihički me dotuklo to. Nisam spreman i fokusiran za meč", rekao nam je Radonić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve se, priča nam, dogodilo vrlo brzo, u parku u blizini hotela, u Banjičkoj šumi, gdje je vježbao. Tada je opazio da ga trojica promatraju. "Jedan mi se kasnije približio i rekao mi 'došao sam da vidim, kako ti to radiš', a drugi me je s leđa pipnuo. Htio me udariti i ja sam se izmaknuo u stranu, pa me uhvatio po kosi", rekao je Radonić. "Vidim da je i treći tamo, mislim da nema nož. Onda sam brže otrčao, da se što prije maknem, pa sam uganuo gležanj", dodao je Radonić i poručio da na sebi nije imao hrvatska obilježja.

O svemu je odmah obavijestio izbornika reprezentacije. Izbornik Pero Veočić nam kaže da su sve odmah prijavili policiji. Dodaje da je Srpski boksački savez pozvao liječničku ekipu. Riječ je kaže bila o lakšoj tjelesnoj ozljedi. Radonićev trener razočaran je što ih nitko iz Hrvatskog boksačkog saveza nije nazvao. "Da se to dogodilo u Hrvatskoj na prvenstvu, Zagrebu ili Splitu i da se takav incident dogodio srpskom boksaču, to bi bilo na svim medijima. Dignule bi se stranke, Vučić svi, jer je napad na srpskog boksača, a ovdje ništa", poručio je Zvonimir Giljanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova zbog svega je uputilo prosvjednu notu Beogradu. To je već drugi slučaj napada na Hrvate u tjedan dana. Ministar Gordan Grlić Radman rekao je: "I u ovom slučaju smo izrazili osudu preko veleposlanika. On ima instrukcije. Očekujemo javnu osudu srbijanskih dužnosnika." Iz srpskog ministarstva nisu nam odgovorili, već jedino iz Srpskog boksačkog saveza, koji tvrde da se nikakav napad nije dogodio. Hrvatski boksački savez drži to izoliranim incidentom i kažu da nema krivnje organizatora.

Izbornik boksačke reprezentacije Pero Veočić kaže da su dobro primljeni u hotelu, i ima sve pohvale za organizatora. Priznaje da nije imao neugodnosti ni Radonić, do jučer, ali kaže da je do tada stalno vježbao samo u hotelu. Nikičin stric Joško Radonić poručuje: "Ne možete vi 24 sata stajati u hotelu i buljiti u plafon, a morate paziti na vagu. Ako imate 10 grama viška, vi ne prolazite. Zato je normalno da mora trčati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radonić je prvak Hrvatske, Europe i svijeta u kick-boksu u kategoriji do 86 kilograma. U istoj kategoriji natječe se inače i Veljko Ražnatović, sin ratnog zločinca Arkana, s kojim se Radonić u Beogradu mogao susresti. Nakon svega Radonić samo jedno žali: "Mogao sam uzet medalju, ali tako je kako je." U Beogradu je na prvenstvu 13 hrvatskih boksača i boksačica, iz Saveza jamče da su svi sigurni.