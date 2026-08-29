Posavski rangeri traže odgovore nakon pomora ribe: 'Bojimo se da će Sava postati kanal za otpad'

Pomor ribe koji je zahvatio desetke kilometara Save nizvodno od Zagreba i dalje nema jedan jednostavan odgovor. Analize su pokazale povišene koncentracije onečišćujućih i hranjivih tvari na ispustima uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, no stručnjaci upozoravaju da je do ugibanja ribe vjerojatno dovela kombinacija više nepovoljnih okolnosti.

Prema riječima Igora Stankovića iz Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer", voda koja je izlazila iz glavnih otpadnih kanala imala je povišene koncentracije organskih tvari u odnosu na dopuštene vrijednosti. Analiza je pokazala i povećane koncentracije dušika i fosfora. Takve hranjive tvari mogu ubrzati biološke procese u vodi, pri čemu se troši kisik.

Kada se tome pridruže visoka temperatura Save i nizak vodostaj, količina kisika dostupnog ribama može dodatno pasti.

"Sama razgradnja troši kisik i u kombinaciji sa svim drugim čimbenicima, poput visoke temperature i niskog vodostaja, moglo je doći do snižavanja koncentracije kisika i eventualnog pomora ribe", objašnjava Stanković.

Pomor je zabilježen na približno 40 kilometara Save nizvodno od ispusta, dok uzvodno uginule ribe nisu pronađene.

Pročistači pod povećalom, ali nisu jedini uzrok

Zagrebački holding i VG Vodoopskrba poručuju da službene rezultate inspekcijskog nadzora još nisu zaprimili. Iz Velike Gorice pritom odbacuju mogućnost da je njihov pročistač glavni uzrok pomora. Navode da se njihov ispust nalazi oko 15 kilometara nizvodno od mjesta na kojem je pomor već bio zabilježen te da je velikogorički uređaj 18 puta manjeg kapaciteta od zagrebačkog.

Zagrebački holding ističe da Centralni pročistač otpadnih voda Zagreba već 18 godina radi s drugim stupnjem pročišćavanja, koji uključuje mehaničko i biološko pročišćavanje. Nadogradnja na treći stupanj, kojim bi se dodatno smanjivale koncentracije dušika i fosfora, tek se planira u sklopu Projekta Zagreb.

Holding je prije više od tjedan dana tvrdio da pročistač radi uredno i da su izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Novi nalazi inspekcije, međutim, pokazali su prekoračenja pojedinih onečišćujućih tvari, zbog čega inspekcijski postupak još traje.

Kečiga kao simbol oporavka Save sada među žrtvama

Stanovnici i udruge uz Savu tvrde da ih rezultati nisu iznenadili. Karel Jeren iz Udruge Posavski ranger kaže da nalaze doživljavaju kao potvrdu svojih ranijih sumnji, ali i kao razlog za dodatnu zabrinutost.

"S jedne strane smo sretni jer smo dokazali da se o tome radi, a s druge strane smo tužni jer se još uvijek nije prestalo s tom praksom", kaže Jeren.

Skelar iz Obrova Damir Obristar opisuje kako je do njih dolazila već napuhnuta uginula riba, zbog čega je zaključio da je stradala uzvodno.

"Ta riba je odozgora dolazila napuhnuta, tu kod nas nije ni jedna riba krepala", rekao je.

Posebno ih zabrinjava stradavanje kečige, ugrožene vrste čiji se povratak u Savu posljednjih godina doživljavao kao znak oporavka rijeke i poboljšanja njezina stanja.

Posavski rangeri upozoravaju da se postignuti oporavak Save može vrlo brzo izgubiti.

"Bojimo se da će Sava, ako se ovako nastavi, postati ono što je bila 70-ih godina, obični kanal za otpad i smeće", poručuje Jeren.

Udruga je zbog pomora ribe najavila i inicijativu za koncert podrške Savi u svojem sjedištu nedaleko od rijeke. Pozvali su lokalne glazbenike, institucije i građane da se uključe kako bi ponovno skrenuli pozornost na stanje Save.