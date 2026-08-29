Nećete vjerovati što su Kinezi emitirali na televiziji dok je svijet izvještavao o užasu u Nepalu

Snimke tragičnih prizora iz Nepala nakon bujične poplave koja je odnijela 600 života preplavile su svjetske medije i društvene mreže. Traga se za još 2500 ljudi, među kojima je i velik broj turista.

O neviđenoj tragediji u Nepalu izvještavaju svi. Osim Kine. U vodećoj kineskoj državnoj informativnoj televiziji emitiran je samo jedan snimak, a na kineskom internetu, koji je pod velikom cenzurom, teško je pronaći bilo kakav video ili objave koje opisuju bujične poplave, piše BBC.

Pokrenuli akciju spašavanja, ali...

Peking je pokrenuo veliku akciju spašavanja u kojoj sudjeluju stotine hitnih službi, a kineski predsjednik Xi Jinping predsjedavao je hitnim sastankom s dužnosnicima radi koordinacije napora.

Međutim, kada se internetski sadržaj u Kini usporedi s onim što je vidio veći dio online svijeta u posljednjih nekoliko dana, postaje očito da je 'kineski zid' vidiljiviji više nego ikad.

Tibet, koji je Peking anektirao 1950-ih, dugo se opirao vladavini Kineske komunističke partije. Kina je godinama gušila prosvjede, ponekad i nasilno, te je optužena za teška kršenja prava u budističkoj regiji. Prognanog duhovnog vođu, Dalaj Lamu, proglasila je separatistom. Ta povijest znači da samo ime Tibet privlači kinesku cenzuru, a u ovakvim trenutcima, osjetljivost Pekinga je posebno očita.

Peking je također objavljivao novosti o spasilačkim operacijama, kao i o opasnostima koje predstavlja barijerno jezero kojem još uvijek prijeti prelijevanje. U subotu su nove snimke kineskih državnih medija prikazale i spasilačke timove kako lutaju kroz blatnu i kamenu pustoš dozivajući zarobljene.

Ali, malo je detalja osim navedenog. Nema izvještaja preživjelih u Tibetu, a gotovo da nema snimki koje su generirali korisnici, a koje prikazuju smrtonosne trenutke ili njihove posljedice.

Svijet o tragediji, Kina o knjizi

U četvrtak navečer, dok su globalni naslovi izvještavali o razaranju u himalajskoj dolini, kineska državna televizija započela je svoje glavno emitiranje predstavljanjem Xijeve nove knjige, izborom njegovih "najvažnijih i temeljnih djela".

Strani novinari ne mogu putovati u Tibet bez dopuštenja vlade pa se moraju oslanjati na informacije iz državnih medija.

Daleko od toga da Peking nije zabrinut. Dapače, vrlo su zabrinuti. Kineski premijer Li Qiang brzo je poslan u regiju, gdje je viđen kako pregledava uklanjanje ruševina - rijedak je to posjet drugog najvažnijeg čelnika zemlje tako brzo nakon velike katastrofe.

Razlog za ono što bi svijet mogao protumačiti kao prigušenu reakciju jest očuvanje jedne stvari koju Xi želi za svoju zemlju, a to je stabilnost. Komunistička partija boji se da katastrofa u Nepalu ne potakne nezadovoljstvo ili postane faktor brojnih okupljanja, posebno u zajednici u kojoj vjera dugo igra središnju ulogu.

Iako u regiji već dugo nije bilo prosvjeda, tibetanske skupine u inozemstvu izrazile su zabrinutost zbog sve veće kineske kontrole, poput novih zakona o obrazovanju za koje kažu da imaju za cilj oslabiti ulogu samostana i budističke vjere.

Samo nekoliko sati nakon što se katastrofa dogodila, aparat Komunističke partije pokušao je okupiti narod kako bi preduhitrio bilo kakav znak nezadovoljstva u načinu kako se pristupa klizištu. Iz lokalnog stranačkog ureda stigla je obavijest kojom se članove poziva da pomognu u naporima ublažavanja posljedica katastrofe u svom području te pruže emocionalnu i psihološku pomoć pogođenim stanovnicima.

Ključna je rečenica koja ih upućuje da "ulože sve napore kako bi održali društveni red i osigurali stabilnost i javno povjerenje u područjima katastrofe". Oni koji dobro rade bili bi nagrađeni - a oni koji loše rade "bili bi odgovorni".

To upozorenje nije shvaćeno olako. Tibetanci u regiji mogu biti pritvoreni ili uhićeni zbog razgovora s novinarima ili objavljivanja bilo čega na internetu što se smatra suprotnim vladinom narativu, tvrde aktivisti za ljudska prava. Zbog toga je Tibetancima izvan regije teško saznati što se dogodilo s njihovim bližnjima u tragediji.

Peking niječe da krši prava Tibetanaca

Međunarodna kampanja za Tibet, iako je pohvalila rad hitnih službi u tom području, izjavila je da Peking uklanja videozapise i druge informacije s društvenih mreža. Pozvala je kineske vlasti da "otkriju potpune i provjerljive informacije o šteti i žrtvama".

Prošle godine, BBC je otputovao u grad na rubu himalajske visoravni - odmah izvan onoga što Kina naziva Tibetanskom autonomnom regijom i tamo razgovarao s redovnicima u samostanu Kirti u Abi - nekadašnjem središtu otpora Pekingu.

"Nama Tibetancima uskraćuju se osnovna ljudska prava“, rekao je tom prilikom jedan od redovnika, dodajući da žive pod stalnim nadzorom i tvrdeći da kineska vlada ugnjetava i progoni Tibetance.

Peking niječe da krši prava Tibetanaca i ističe velika ulaganja koja je uložio u regiju kako bi potaknuo turizam i integrirao ga s ostatkom zemlje. Ipak, ljudi u Kini ne znaju puno o tome što se trenutačno događa u Tibetu.