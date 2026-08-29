Minea pokazala figuru nakon gubitka 20 kilograma: U crvenoj mini haljini najavila ludu noć

Pjevačica Renata Končić Minea (48) oduševila je pratitelje novom fotografijom na Instagramu na kojoj pozira u upečatljivoj crvenoj mini haljini. Pokazala je zavidnu figuru i najavila vikend pun zabave, a u prvom planu našao se upravo njezin izgled.

Velika promjena

"Plan za vikend: zaboravi na spavanje", poručila je i pozvala fanove na druženje. "U petak 28.08. vidimo se na Danima piva Karlovac točno u 22:30h. Ako ste spremni za hladno pivo i dobar provod, znate gdje trebate biti!"

Fotografija u crvenoj haljinici istaknula je Mineinu vitku liniju, a obožavatelji su je obasuli komplimentima, poručivši joj da je "prekrasna", "top" i "prava ljepotica". Njezin sjajan izgled rezultat je dugotrajne discipline i promjene životnih navika, zahvaljujući kojima je izgubila više od 20 kilograma. Pjevačica je, naime, iz prehrane izbacila kruh, tjesteninu i slatkiše te uvela redovitu tjelovježbu.

Nastup na legendarnim Danima piva

Minein nastup bio je zakazan za prvu večer 39. izdanja Dana piva u Karlovcu, poznatog festivala piva i gastronomije. Pjevačica je nastupila na Gastro pozornici, a istu večer na glavnoj pozornici nastupila jeSeverina (54). Tijekom pet dana trajanja festivala, posjetitelje će zabavljati i Petar Grašo (50) i Indira Levak (52), što obećava odličnu zabavu za kraj ljeta.