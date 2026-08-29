Gvardiol asistirao u visokoj pobjedi Cityja na gostovanju

Nogometaši Manchester Cityja su u petaki u susretu 2. kola engleskog nogometnog prvenstva kao gosti svladali Crystal Palace sa 4-1.

Haaland (17) i Cherki (54) doveli su goste do prednosti 2-0, da bi se potom slobodni udarac Pina odbio od grede u leđa Donnarumme (56-ag) kojem je stoga pripisan autogol za 2-1, ali Cherki (59) je vrlo brzo potom svojim drugim golom povisio na 3-1, a asistent mu je bio hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Gvardiol je gurnuo loptu do Cherkija čiji udarac s više od 20 metara se odbio od igrača Palacea i završio u mreži. Konačni rezultat postavio je također svojim drugim golom Haaland (84).

Gvardiol je igrao do 75. minute kada ga je zamijenio reprezentativni suigrač Mateo Kovačić.

City na startu sezone ima šest bodova, dok je Palace bez bodova.