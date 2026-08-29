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SJAJNI BUGARIN /

Zalog za budućnost: Veliki talent po prvi puta sjeo za volan bolida Formule 1

Zalog za budućnost: Veliki talent po prvi puta sjeo za volan bolida Formule 1
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Foto: David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia

Mladi bugarski vozač trenutačno vodi u poretku Formule 2, a već neko vrijeme traje priča da bi uskoro mogao preći u drugu momčad Red Bulla u Formuli 1, Racing Bullse

29.8.2026.
9:35
Sportski.net
David Davies, PA Images/Alamy/Profimedia
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Vodeći vozač F2 prvenstva Nikola Tsolov napravio je novi važan korak u svojoj karijeri i odradio prvi test u bolidu Formule 1.

Mladi bugarski vozač, koji trenutačno predvodi poredak Formule 2 i dio je Red Bullova programa mladih vozača, nakon sjajne sezone u Formuli 2 prvi je put sjeo za upravljač bolida Formule 1.

Devetnaestogodišnji Tsolov priliku je dobio za volanom Racing Bullsa, a testiranje je odrađeno na poznatoj talijanskoj stazi Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari u Imoli.

“Prvi TPC dan u bolidu Formule 1 je iza mene i iznimno sam sretan kako je sve danas prošlo. Golemo hvala VCARB-u i Red Bull Junior Teamu što su vjerovali u mene i pružili mi ovu priliku. To je nešto za što radim cijeli svoj život, pa je osjećaj da sam to konačno doživio prilično nevjerojatan. Mislim da još uvijek nisam u potpunosti shvatio što smo danas postigli, ali uživao sam u svakom krugu i nadam se da ću uskoro dobiti priliku odvoziti još kilometara", rekao je Tsolov ne skrivajući zadovoljstvo.

Mladi Bugarin vjeruje kako će mu ovo iskustvo biti dodatni poticaj za nastavak razvoja, a nada se i novim prilikama za vožnju bolida Formule 1.

“Mislim da još uvijek nisam u potpunosti shvatio što smo danas postigli, ali uživao sam u svakom krugu i nadam se da ću uskoro dobiti priliku odvoziti još kilometara.”

Njegov nastup pozitivno je ocijenio i šef Racing Bullsa Alan Permane. Posebno je istaknuo način na koji se mladi vozač prilagodio bolidu i činjenicu da je pritom ostao miran.

“Danas je bio uistinu pozitivan korak za Nikolu. Brzo se prilagodio bolidu i pokazao smirenost koju želite vidjeti kod vozača koji prvi put ulazi u bolid Formule 1.”

Permane je naglasio kako je ovakvo testiranje dio šireg plana razvoja mladih vozača unutar momčadi.

“Ovaj nastup dio je tekućeg plana razvoja koji momčad provodi za svoje mlade vozače, pružajući im alate, kilometražu i okruženje za napredak. Iznova smo vidjeli što ovaj put može proizvesti, a dani poput današnjeg dio su načina na koji ga nastavljamo graditi.”

Tsolov trenutačno drži vodeću poziciju u prvenstvu Formule 2, gdje ima 20 bodova više od Gabrielea Minija. Njegove odlične rezultate prati i sve više priče o mogućem prelasku u Formulu 1, najprije u Racing Bullse, pa potom i u glavnu momčad. Riječ je, dakle, o velikom talentu, a njegove nastupe u Formuli 2 možete pratiti na platformi VOYO.

F1 VijestiFormula 2A1 Hrvatska
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