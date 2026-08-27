Manchester City i Tottenham odradili novi transfer: Postoji i jedna kvaka?

Engleski premierligaš Tottenham ⁠doveo je egipatskog napadača Omara Marmousha (27) iz ‌Manchester Cityja na posudbu do kraja sezone, uz obvezu otkupa ugovora sljedećeg ljeta, objavio je londonski klub.

Klubovi nisu objavili financijske detalje ugovora, no britanski mediji navode kako će Spursi morati platiti ukupno 58 milijuna eura odštete, uz dodatnih 11.6 milijuna eura.

"Tottenham je jedan od najvećih klubova u Engleskoj, ako ne i na svijetu, i projekt mi je bio jako privlačan," kazao je 27-godišnjak u izjavi za Spurse.

"Razgovarao sam s glavnim trenerom (Robertom De Zerbijem), svidjelo mi se što je imao za reći i siguran sam da će se naša strast prema igri jako dobro slagati," dodao je.

Marmoush je u Cityju proveo od siječnja 2025. godine, ukupno upisavši 62 nastupa uz 16 golova. Karijeru je počeo u egipatskom klubu Wadi Degla, a sa 18 godine je preselio u Wolfsburg. Igrao je i za St. Pauli, Stuttgart i Eintracht iz kojeg je za više od 60 milijuna preselio u City.

"Omar je upravo onakav igrač kakvog želimo u ovom klubu, ambiciozan, gladan i odlučan napraviti razliku. Ima nevjerojatnu napadačku kvalitetu, ali ono što također volim je njegova želja za napredovanjem i pobjedom," istaknuo je De Zerbi.

Egipćanin je peto veliko pojačanje koje je ovoga ljeta stiglo u londonski klub. Prije njega za Tottenham su potpisali i veznjaci Sandro Tonalij i Mateus Fernandes, krilni igrač Savinho, te branič Jana Paula van Heckea za koje je ukupno potrošeno 350 milijuna eura.

Zanimljivo je kako je Marmoush stigao u Manchester City iz Eintrachta za odštetu od 75 milijuna eura plus dodatni bonus za svaki profit na taj transfer. Ta je informacija bitna jer je samo jedan dan prije Manchester City doveo i Savinha u transferu teškom gotovo 90 milijuna eura. Brojni su strani mediji pisali kako je upravo ovim dvostrukim transferom City uspio izbjeći plaćanje dodatnih bonusa njemačkom klubu.