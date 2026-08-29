Zatvaraju se ključni pravci: Stiže 100 tisuća ljudi, policija izdala važna upozorenja

U Vukovaru se danas održava veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. Na koncertu u Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je 19 hektara terena za parking.

Parkiranje u Gospodarskoj zoni ograničeno je još od četvrtka. Od ponoći u petak zatvoreno je više prometnica. Posebna regulacija prometa na snazi ostaje do 30. kolovoza.

Ključne prometnice

Za promet će biti zatvorena i Kolodvorska ulica, od raskrižja s Kudeljarskom ulicom do raskrižja s Ulicom Blage Zadre. Zatvorene će biti i Ulica Jana Bate te Sportska ulica. Prolaz će biti dopušten samo vozilima interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnoga gradskog prijevoza, stanara i drugim vozilima kojima će biti omogućen prolazak.

Do Borova Naselja promet će se odvijati pravcem Priljevo – Kudeljarska – Ulica 12 redarstvenika – Ulica Blage Zadre. Bez ograničenja će se prometovati državnom cestom D55 na potezu Županja – Vinkovci – Nuštar – Vukovar, odnosno Vinkovačka ulica – Kudeljarska – Ulica 12 redarstvenika.

Bez ograničenja će se prometovati i državnom cestom D2 na pravcu Osijek – Klisa – Trpinjska cesta – Kudeljarska – Ulica 12 redarstvenika. Prilaznim pravcima Vukovaru, odnosno državnim cestama D57 i D519, promet će se odvijati neometano.

Parking za osobe sa 100-postotnim invaliditetom bit će osiguran na prostoru HŽ-a u Kolodvorskoj ulici.

Koncert počinje u 20 sati

Od predviđenog parkirališta do koncertnog prostora posjetitelji će morati nastaviti pješice. Pješačka ruta, koja vodi Sportskom i Kolodvorskom ulicom, duga je oko 1300 metara. Prometna signalizacija usmjeravat će posjetitelje prema odgovarajućim ulazima na koncert.

Koncert počinje u 20 sati, a ulazi za posjetitelje otvaraju se u 17 sati, objavili su organizatori.

Brojni toaleti postavljeni su u koncertnom prostoru, a i oko njega. Grad Vukovar je donio odluku koja ugostiteljskim objektima omogućuje produljeno radno vrijeme tijekom dva dana. U noći s petka na 29. kolovoza ugostiteljski objekti moći će raditi do 4 sata ujutro. Isto produljenje vrijedit će i u noći sa subote na 30. kolovoza.

Preporuke policije

Iz Policijske uprave vukovarsko-srijemske pozivaju sve na oprez, a podsjetili su da je na snazi i zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru.

Dodaju kako posjetitelji koji koriste organizirani parking i pješice idu na koncert moraju koristiti predviđene pješačke staze.

Prilikom napuštanja koncerta posjetitelji moraju slušati upute redara i policajaca. Poručili su da se posebna pozornost posveti starijima, djeci i invalidima.

Iz policije ističu kako će se cijeli događaj snimati, a nad gradom je uspostavljena privremena zabrana leta.