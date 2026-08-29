Nakon vrućina i saharske prašine, dijelove Hrvatske čeka osvježenje! Evo gdje su šanse za pljuskove

Nakon gotovo pustinjske atmosfere jučer uz puno saharske prašine u zraku, danas promjena vremena, a u većem dijelu zemlje i barem manje osvježenje. Preko naših krajeva se premješta oslabljeni frontalni poremećaj iz kojeg, prvenstveno u kopnene krajeve stiže i malo svježiji zrak.

SUBOTA

Naoblačenje je najprije zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro i zapadni dio zemlje. Mjestimična kiša, ponegdje i u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i oni izraženiji, osobito na Kvarneru. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, dok će na kopnu zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak. Vjetar uz nestabilno prolazno pojačan. Samo jutro još prilično toplo, osobito u Dalmaciji i vrlo toplo gdje još uvijek to i neugodno uz toplinski val.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj još sredinom dana pokoji pljusak, osobito oko Banovine. Zatim sve češća i dulja sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura osjetno niža, no ostaje vruće. Bit će oko 30 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu postupno sve oblačnije uz sve izglednije pljuskove i grmljavinu, ponajprije oko slavonskog gorja, a moguće izraženije navečer u Podunavlju kada će biti i nakratko jakog vjetra. Temperatura znatno niža, ali i dalje vruće i sparno, između 29 i 32 stupnja.

U Dalmaciji djelomice sunčano, ali uz prolazno više oblaka u početku još prema sjeveru može biti kojeg pljuska. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. No, ostaje ovdje i dalje vrlo vruće, posebice na jugu. Bit će od 30 do 35 Celzija.

Na sjevernom Jadranu razvedravanje i smirivanje u drugom dijelu dana, tek pokoji zaostali pljusak moguć lokalno u Gorskom kotaru, izglednije Lici. Lakše će se disati, bit će to temperatura oko 30 uz more, a između 27 i 29 u gorskim predjelima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti opet sunčanije, samo još ne baš sasvim stabilno pa je moguć poneki kraći pljusak u gorju, uglavnom u nedjelju. Manje vruće danju, a i noći ugodnije, dok se još jedno osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove očekuje sredinom idućeg tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunce i vedrina, ali i sve podnošljivija vrućina, koja će zamjetnije popustiti od srijede uz novo prolazno naoblačenje. Doduše i ovog se puta glavnina pljuskova, kojih i bude, očekuje na sjevernom dijelu, a nakon njih će zapuhati bura.