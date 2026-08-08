Hrvatski izbornik o Itaumi: 'Novi Tyson? Gluposti, borio se s pikzibnerima. Hrga je ratnik'

Uoči nadolazećeg meča Filipa Hrgovića za IBF-ovu titulu svjetskog prvaka (29. kolovoza, O2 Arena u Londonu), u boksačkim krugovima ne prestaje se pričati o njegovom protivniku, mladom britanskom talentu Mosesu Itaumi. Mediji ga često opisuju kao "novog Mikea Tysona", a uspoređuju ga i s Lennoxom Lewisom, stvarajući sliku nepobjedivog nokautera.

Međutim, Tomo Kadić, izbornik hrvatske U19 boksačke reprezentacije, izbornik selekcije grada Zagreba, osnivač, vlasnik i glavni trener BK Gladijator, u razgovoru za portal Net.hr nudi znatno drugačiju i oštriju najavu, skidajući veo medijske pompe s mladog Britanca.

'Usporedbe s Tysonom i Lewisom su promašene'

Kadić odlučno odbacuje bilo kakve paralele između Itaume i "Iron Mikea" i Lennoxa Lewisa, ističući da se radi o dva potpuno različita svijeta, kako u ringu, tako i izvan njega. Smatra da su usporedbe s navedenim velikanima isključivo marketinški trik.

Moses Itauma je boksač koji još nije bio u kriznoj situaciji. Ne znamo, u biti, kako se ponaša u tim delikatnim boksačkim situacijama, kad je boksač u nokdaunu, kad dobije udarac koji odzvanja dvoranom. Filip Hrgović ima jak udarac i baš me zanima kako će se Itauma ponašati kad ga jedan onako dobrano zatrese. Tomo Kadić o Mosesu Itaumi.

"To su njihove želje i embicije da se uspoređuju s najboljima. Teško je reći da netko može biti novi Mike Tyson. Mike Tyson je ušao u ring i riješio svoje protivnike već u prvoj rundi i to na kakav način, kakvim udarcima, tehnikom, fintama... Definitivno je i Itauma talentiran, opasan, brz i pokretljiv, ali nikako ne bih rekao da je on novi Tyson. S obzirom i na to da Mosesa Itaumu neki nazivaju i novim Lennoxom Lewisom, moj odgovor je da Itauma do sad to nije pokazao. Itauma ne ulazi u ring protiv statičnog borca poput Dilliana Whytea. Hrga je puno kompletniji i brži, ali isto tako Itauma nema gard, stav ni boksačku zrelost kakvu je imao Lennox Lewis. Uspoređivati ga s jednima od najvećih teškaša u povijesti ipak je preuranjeno i deplasirano", priča Tomo Kadić i dodaje:

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"Ali OK, ako Mosesa Itaumu uspoređuju s Mikeom Tysonom i Lennoxom Lewisom, onda smatram da je došao trenutak da Filip Hrgović pokaže od čega je sazdan hrvatski ratnik i da ostvari ono što Željko Mavrović svojedobno nije uspio, a bio je blizu u meču s Lennoxom Lewisom. Moses Itauma je boksač koji još nije bio u kriznoj situaciji. Ne znamo, u biti, kako se ponaša u tim delikatnim boksačkim situacijama, kad je boksač u nokdaunu, kad dobije udarac koji odzvanja dvoranom. Filip Hrgović ima jak udarac i baš me zanima kako će se Itauma ponašati kad ga jedan onako dobrano zatrese. Što se tiče Mikea Tysona, Tyson je bio malo niži, jači, nabijen, ušao bi u ring i demolirao sve svoje protivnike jednom serijom silovitih udaraca. Imao je ogromne bitke iza sebe isto kao i Lennox Lewis, to su bili boksači starog kova".

Medijski proizvod i namješteni protivnici

Prema Kadićevom mišljenju, velika pompa oko Itaume rezultat je snažne medijske mašinerije koja stoji iza njega, a ne nužno i stvarnih rezultata protiv kvalitetnih suparnika. Ističe kako su se nekada boksači morali dokazati protiv prekaljenih veterana, dok se danas zvijezde stvaraju preko noći.

"Da se ne lažemo, danas se za svaku malo poznatiju zvijezdu rade pjesme, sklapaju stihovi i radi se ne znam kakva najava, diže se ne znam kakav hype, a nekad su to bili stvarno opaki boksači koji su bili prekaljeni, koji su svojim rezultatima, umijećem u ringu, udarcima, sami sebi stvarali hype koji nije bio umjetni. Filip Hrgović će za Mosesa Itaumu biti najteži suparnik dosad. Jedino što me strah je to što će Hrga boksati na domaćem terenu Mosesa Itaume pa da neće suci navlačiti na Itauminu stranu, ali vjerujem u Hrgine kapacitete, inteligenciju i znanje", kaže Kadić i dodaje ključnu razliku u kvaliteti protivnika koje su imali Tyson i Lewis:

"Tyson je pobijedio puno, puno ozbiljnije borce u svojim počecima nego što je pobijedio Itauma, za kojeg se čini kao da ima tu neke fiktivne borce, pikzibnere koje su mu namjestili da pobijedi. Isto vrijedi i za Lennoxa Lewisa. To je bilo neko drugo boksačko vrijeme kad je postojala jača boksačka konkurencija u profesionalnom boksu. I Mike Tyson i Lennox Lewis su iza sebe imali ogromne bitke s puno ozbiljnim borcima nego što je to dosad imao Moses Itauma, u istim dijelovima karijere. Dobro mu je Hrgović rekao - da nisi ti Englez brate, nitko ne bi znao za tebe. To je realnost i to znamo iz boksačkog svijeta. Ne želim i ne podcjenjujem Itaumu. Radi se o brzom, agilnom, kvalitetnom boksaču, ali ljudi dragi, ma nije on Usyk, Mike Tyson, Lennox Lewisom. To su gluposti", tvrdi Tomo Kadić.

Tomo Kadić u jednom dahu nastavlja:

"Definitivno će mu Hrgović biti najveći izazov i najveća greška. Vjerujem u Hrgovićeve kapacitete, njegove predispozicije, znanje i definitivno inteligenciju kojom može pokazati svoju moć i nadmoć u toj borbi. Hrga je imao takve bitke kao amater u WSB-u da Itauma i njegovi ljudi ne mogu to niti na papiru napisati. Hrgović je kapacitet samo takav, naš najbolji boksač. Vjerujem maksimalno u Hrgovića od prvog do zadnjeg trenutka".

Za kraj, Kadić nudi slikovit opis onoga što Hrgovića čini posebnim i zbog čega vjeruje u njegovu pobjedu, ističući njegovu urođenu čvrstinu koja će biti nepremostiva prepreka za Itaumu.

"Po meni, Hrgović su geni, kameni gen. Kamen, krš i maslina. To je ono što ja vidim u njemu. Hrgović je čvršći boksač od Itaume", zaključuje Tomo Kadić.