Venezuela se povlači iz Međunarodnog kaznenog suda. Kao razlog naveli 'geografsku pristranost'

Venezuela je formalno obavijestila Ujedinjene narode o svojoj neopozivoj odluci o povlačenju iz Međunarodnog kaznenog suda (ICC) koji je provodio višegodišnju istragu protiv pripadnika njezinih oružanih snaga i drugih dužnosnika, izvijestio je u petak tamošnji ministar vanjskih poslova.

Vlada je kao obrazloženje navela ''geografsku pristranost'' unutar suda čije su istrage u nesrazmjerno većem broju usmjerene prema zemljama globalnog juga, posebice zemljama Afrike i Latinske Amerike, kazao je ministar Felix Plasencia.

''Međunarodni kazneni sud je toliko politiziran ne bi li napadao venezuelanski narod i državu, stoga više nemamo povjerenja u tu instituciju'' izjavila je vršiteljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez.

Ovaj je potez bio očekivan, s obzirom da je u prosincu prošle godine Nacionalna skupština usvojila zakone koji su trasirali put prema povlačenju iz ICC-a.

Tužitelj razriješen zbog optužbi za seksualno zlostavljanje

ICC je osnovan radi procesuiranja ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti, genocida i agresije, u slučaju kada države članice to ne žele ili ne mogu učiniti same. Isti je sud 2020.godine kazao da postoji osnovana sumnja da su pojedini venezuelanski dužnosnici, pripadnici oružnih snaga i pro-vladini akteri počinili zločine protiv čovječnosti koji datiraju od 2017.godine ili ranije.

Glavni tužitelj Karim Khan, nedugo nakon stupanja na dužnost 2021., otvorio je službenu istragu. U siječnju prošle godine, ICC je zatvorio ured u Caracasu zbog izostanka suradnje od strane venezuelanske vlade predvođene tadašnjim predsjednikom Madurom.

Povlačenje Venezuele dogodilo se istog dana kada su članice ICC-a glasale o razrješenju Khana s mjesta glavnog tužitelja zbog optužbi za seksualno zlostavljanje, koje on odbacuje. Dva anonimna izvora Reutersa navode da su 82 od 125 država glasale za razrješenje.

Povlačenje se događa usred post-madurovske tranzicije, nakon što su američke snage u siječnju ove godine upale u Venezuelu i uhitile Madura, da bi ga odvele u SAD gdje mu se na teret stavljaju optužbe za trgovinu drogom,

Trump je u petak rekao da Venezuela nije još spremna za održavanje izbora, no pohvalio je vodstvo privremene predsjednice Rodriguez.

"Što se tiče izbora u Venezueli, još nisu baš spremni za njih, ali postignut je velik napredak. Delcy radi fantastičan posao", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.